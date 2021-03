Jaké investice letos v Moravičanech plánujete?

Budeme rekonstruovat dvě místní komunikace. Loni nám ČEZ trochu rozkopal náves v Doubravici, umísťoval tam kioskové trafo. Museli jsme předělávat kousek veřejného osvětlení. Kolem té inkriminované části bychom letos rádi zrekonstruovali chodníky a zároveň místo dali do pořádku po elektrikářských akcích.

Jak jsou daleko plány na výstavbu nové čtvrti? Starosta Antonín PospíšilZdroj: Deník / Petr Krňávek

Projektuje se příprava infrastruktury pro 24 rodinných domů v lokalitě Tkanovice. Rádi bychom letos získali stavební povolení a možná i začali realizovat sítě. Největší pozemek vlastní developer, který tam chce stavět deset rodinných domů, zbytek jsou soukromé parcely. Obec si dala podmínku, že se do této akce pustíme za předpokladu, že nám všichni vlastníci převedou bezúplatně pozemky pro výstavbu komunikací a sítí, což se stalo. Obec se tak stane tahounem přípravy komunikací a sítí, aby se výstavba domů v této lokalitě mohla uskutečnit. Naděje, že bychom letos mohli kopnout do země a příští rok by se mohly stavět rodinné domky, je reálná.

Místní samospráva tak zaplatí vybudování infrastruktury k jednotlivým nemovitostem

Ano. V první fázi je to pro obec nevýhodné. Sice jsme získali pozemky, ale výstavba nás bude stát peníze. Na druhé straně teď nemáme kde obec rozvíjet. Z dlouhodobějšího hlediska se nám stoprocentně vyplatí přilákat k nám nové lidí.

Ročně až 15 miminek

Jak se to Moravičanům vyplatí?

Zájem o Moravičany je veliký a přinese nám to nové obyvatele, děti do škol, vyšší příjmy z daní. Před časem se v Moravičanech během pár let postavilo padesát domů. Loni jsme měli z dvanácti prvňáků devět z jedné ulice. Jednu dobu jsme měli školu na zavření, teď jsme se dostali na sedmdesát dětí ve škole, ve školce jich máme 56. Pak se vyplatí investovat peníze do školy, do dětí, modernizovat a zateplovat budovy. Každý rok vítáme spoustu miminek, mezi dvanácti a patnácti.

Silnice v okolí Moravičan nejsou v příliš dobrém stavu. Chystá se zlepšení v tomto směru?

Začíná se nám tu soustřeďovat několik akcí Správy silnic Olomouckého kraje. Rekonstrukce průtahu přes Moravičany, dvou mostů, výjezdních komunikací na Loštice a Mohelnici. Letos se má stavět kruhová křižovatka v Mohelnici na výjezdu na Moravičany. Apeloval jsem na Olomoucký kraj, aby se práce koordinovaly. Aby se při jedné uzávěře udělalo více akcí, aby v okolí Moravičan nebyly uzávěry mnoho let po sobě.

Jak jsou daleko přípravy diskutované rekonstrukce návsi, respektive průtahu Moravičany?

Na rekonstrukci průtahu má vydané stavební povolení kraj, stavební povolení máme vydané i my (na práce, které bude provádět obec, pozn. red.) Letos bychom s krajem měli nachystat realizaci alespoň jedné etapy na rok 2022.

Hrušně tu jsou a zůstanou

Dominantou moravičanské návsi jsou aleje hrušní. Počítá se s nimi i do budoucna?

Hrušně tu jsou a zůstanou. Hruškové aleje byly status quo. Prostor pro ně musí zůstat, aby šly udržovat. Loni jsme provedli jejich udržovací řez. Když jsme uspěli v soutěži s naší lípou, dostali jsme drobný grant. Peníze jsme věnovali na udržovací řez návesních hrušek.

Kdo z nich sklízí ovoce?

Lidé si ho sklízí sami. Ti, co u nich zrovna bydlí, většinou stromy považují za své. Většina lidí pomáhá uklízet i spadané listí, někteří jen posbírají ovoce. Stromy nemáme očíslované, že bychom je přidělovali. Lidé ovoce spotřebují na slivovici nebo zavařeninu.