Jaké investice letos v Uhelné chystáte?

Největší akcí kterou jsme v tomto volebním období řešili, byla stavba chodníku podél silnice první třídy. Začali jsme ho stavět v roce 2019 a ukončili loni na jaře. Letos máme podanou žádost o dotaci na opravu cesty na Červený Důl, žádost na opravu obecního klubu - střechu, fasádu a sociální zařízení. Z loňska do letošního roku přešla stavba workoutového a parkourového hřiště. Mělo by být za hospodou Na Pelnáři.



Obecní klub v Uhelné slouží jako kulturní dům?

Je to jedna z nejstarších budov, někdy na začátku 19. stoeltí tam byla škola. Po odsunu německého obyvatelstva z toho bylo agitační středisko. Dnes slouží jako klubovna. Míváme tam zastupitelstva, klubovnu tam mají hasiči. V místnosti, kde máme zastupitelstva, je i bar. Často je využívána soukromně pro oslavy narozenin nebo ke karům, budova se nachází vedle kostela. Případně tam máme drobné kulturní akce, jako jsou přednášky nebo vítání občánků. Toalety jsou využívány dětmi z mateřské škloy, které jdou na školní zahradu, nebo pro lidi, kteří chodí do kostela.





V poslední době jste v obci řešili veřejnou zeleň…

Za poslední roky to byly asi tři akce. Dělali jsme revitalizaci návsi. Za obchodem, bývala louka, vypadala hrozně. Jako první etapu jsme v tomto místě udělali parčík, který se řešil asi deset let. V rámci druhé etapy jsme vysadili druhou etapu parčíku, byl upraven pomník, plus prostranství kolem obecního úřadu. Kolem potoka jsou vysazené stromy a u cesty podél hřbitovní zdi k návsi. Loni jsme řešili vysazení zeleně před obchodem a v zatáčce od Jeseníku. Já jako soukromá osoba jsem řešil vysazení stromů na hřišti, další člověk řešil vysazení aleje směrem na bývalé smetiště. Za poslední roky jsme v Uhelné vysadili stromů poměrně dost.



Řešíte i obnovu nádrže v Horním Fořtu?

Je to aktuální akce. Soutěžili jsme o realizátora odbahnění. Bohužel ministerstvo zemědělství nepodporuje stavbu jímání a přívod vody do rybníku. Ted rybník odhbahníime musíme řešit přívod vody. Ta v rybníku vymizela v roce 2009 po povodních. Snížilo se koryto potoka, trubka se ocitla vysoko a do rybníku přestala jít voda. Za nějakou dobu jsme v potrubí dělali sondu a zjistili jsme, že je velmi zarostlé, takže bude třeba vyměnit. Abychom mohli přivést vodu, musíme u jímání potok zahradit, aby voda stoupla a dostala se do rybníku.



Jak vyřešíte topení a mateřské školce?

To je také aktuální téma. Ve školce byl starý kotel se zásobníkem. Před dvěma lety na začátku topné sezony kotel prohořel do zásobníku a začal hořet. Přivoláni byly hasiči, školka musela být evakuována. Topení budeme řešit tepelným čerpadlem a podpůrným elektrokotlem. Realizace by měla proběhnout do konce měsíce března.



Je něco nového v místních částech?

V Horním Fořtě je pro nás priorita rybník. Ve Vilémovicích stojí za zmínku úprava plochy před hřbitovem. Vilémovický spolek si postavil pergolu pro kulturní akce, hlavně Vilémovické hody. V Červeném dole jsme opravovali kapli svatého Rocha, teď tam řešímce cestu od křižovatky hlavní silnice. Je v hodně špatném stavu, v jejím okolí se hodně odlesňuje a stromy nejsou přizpůsobeny na vítr. Ve větrných obdobích od podzimu do jara tam vyjíždí hasiči. S tím je spojeno ničení komunikace. Mezi vánočními svátky vytrhly kořeny i kus krajnice.



Obec vlastní rekreační areál Na Pelnáři. Hodlá jej nějak rozvíjet?

V roce 2018 jsme vybudovali na hospodě apartmán, koupili jsme dva mobilheimy. Vznikla tak lůžka pro turisty se zázemím. Už loni byla díky zvýšenému turistickému ruchu poměrně dost obsazována. Pevně věřím, že tomu bude i teď. Do budoucna bychom tam mohli vybudovat i sociální zařízení pro stanaře.





Jak funguje obecní hospůdka Na Pelnáři?

Je tam fluktuace hospodských. Na podzim jsme tam řešili čtvrtého hospodského za sedm let. Je to nejspíš z toho důvodu, že lidé zejména v zimě nechodí tak často do hospody, jako v dřívějších dobách. Často je ta zima hodně na hraně a pokud hospodský nemá ještě jiný příjem, srazí mu vaz. Každý rok se snažíme, aby hospůdka jela, proto ji dáváme do pronájmu.



V Uhelné jsou hospody dvě – Na Pelnáři a na návsi. Je to poměrně úkaz, protože i v mnohem větších vesnicích někdy nefunguje ani jedna.

Obě tu mají své místo. Od dubna do října, hlavně o prázdninách, jsou využívané turisty. Když přijedou cyklisté, tak se zastaví u hlavní cesty. Pelnář je také poměrně známý, dá se tam i najíst. V zimě v obou hospodách sedívá pár lidí, o víkendech bývají trochu plnější, ale nejsou moc výdělečné. Pro hospodu Na Pelnáři jsou pozitivní kulturní akce. Díky tomu, že je v našem vlastnictví, se na nich snažíme spolupracovat. Na Pelnáři děláme drobné kulturní akce, například Restaurant day, v minulosti tam pořádaly diskotéky, ve spolupráci s hospodskými se konalo Uhelňácké rockování. Díky tomu je ta hospoda využívaná.