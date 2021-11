Často projíždím mezi Vikýřovicemi a Petrovem a vidím, že se podél hlavní silnice na Petrov buduje nový chodník…

První etapa byla už dříve vybudována od staré hasičárny až k ulici Polní. Projekt počítal s tím, že se napojíme až na petrovskou školu. Pohyb dětí i dospělých je tam poměrně velký. Je to rovný úsek, auta tam jezdí rychleji, proto jsme se tam rozhodli chodník udělat. Hotový bude před Vánoci. Součástí je i osvětlení. Cena 11,7 milionu korun platí.

Je to největší letošní investice ve Vikýřovicích?

Máme dvě zhruba stejně nákladné. Další jsou ulice Sadová, Mlýnská a U Hájenky. Ty se také dodělávají, náklad je kolem 14 milionů. Ulice U Hájenky navazuje na nový most z Rapotína. Budujeme tam nový mostek přes náhon, aby vyšel tonáží. Tento mostek se bortil. Auta, která jedou přes velký most, musí přejet i přes tento malý.

Most přes Desnou byl zbudován nový v rámci projektu protipovodňových opatření. Provoz přes něj řídí semafory, budou tam napevno?

Ano. Původně tam být neměly, jenže most byl udělaný jinak, než jaká nám byla předložena vizualizace, když se projekt schvaloval. Šumperský dopravní inspektorát rozhodl, že tam semafory být musí, protože není vidět na druhou stranu. Most je hodně klenutý a úzký. Rapotínský most u kostela je udělaný jako dvouproudý, tam klenutí nevadí, není třeba dávat přednost protijedoucím vozidlům.

Nedávno byla slavnostně ukončena první etapa protipovodňových opatření na řece Desné. Na ni by měla v budoucnu navazovat druhá od jezu Červený dvůr po restauraci U Jirsáka. Jak jsou přípravy této etapy daleko?

Investorem bude opět obec Rapotín, na projektu spolupracuje obec Vikýřovice a Povodí Moravy. Přibyl Olomoucký kraj, protože most u Jirsáka, který má být také nový, je krajský. Momentálně je schváleno územní rozhodnutí. Vznikne projekt pro stavební povolení a realizační projekt.

Takže zásadní razítko už tato etapa má?

Ano.

Finančně by vycházela ve stejném objemu jako první?

O něco nižším. Tento úsek není tak nákladný, v prvním byla řada rozlivů v rámci bočních ramen, zeleně a dalších věcí. Horní úsek byl v tomto směru náročnější. Je to dáno také tím, jestli je možnost takovou přírodě blízkou alternativu vybudovat. V dolní části jich moc není, protože na to není prostor.

Kdy by se mohlo začít stavět?

To je docela těžký dotaz. Nyní nás čeká projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci projektu. Viděl bych to nejspíš za čtyři roky.

Když se vrátím k chodníku k petrovské škole. Na poli za ním se plánuje výstavba?

Po té celé pravé straně směrem k petrovské škole bude řada rodinných domů. Šedesát metrů od krajnice vozovky lze stavět. Předpoklad je, že tam bude v jedné řadě 27 parcel.

Roste ve Vikýřovice počet obyvatel?

V průběhu uplynulých třiceti let určitě ano. Poslední čtyři roky jsme stagnovali nebo je spíš stav malinko nižší. Teď se to snad trochu srovná výstavbou těch rodinných domků. V obci jsou i další lokality na výstavbu rodinných domků, například ta za panem Horníčkem (pruh mezi ulicemi Petrovskou a železniční tratí naproti ulici U Hájenky pozn. red.). Musí se vybudovat infrastruktura, komunikace, osvětlení, kanalizace. Protože jsou to všechno soukromé pozemky, je problém, aby se soukromníci mezi sebou domluvili a tuto infrastrukturu vybudovali, aby mohli pozemky rozprodat na stavbu.

Základní škola je ve Vikýřovicích do páté třídy. Všechny ročníky jsou samostatně?

Ano. Před několika lety jsme měli čtvrtou a pátou sloučenou. Ale od té doby je tu nárůst obyvatel dost velký. Byli jsme nuceni vybudovat i jednu mateřskou školu navíc. Nachází se dole U Jirsáka. Ačkoli byly obavy, že se nenaplní, je plná. Tady na zámečku máme 50 někdy až na výjimku 55 dětí, tam mám dalších 24. Dokonce jsme měli problém šest dětí umístit.

Nová školka je spádová i pro jižní část Rapotína.

Tak to bylo zamýšleno. Budova byla ministerstva zdravotnictví a od něj jsme ji koupili. S podmínkou, že tam mateřská školka bude a že zajistíme nejméně pět let plnou kapacitu 24 dětí.

Na školu a školku jsem se ptal i proto, zda neuvažujete o zavedení druhého stupně základní školy.

Určitě ne. Lidé mají zafixované, že na druhý stupeň vikýřovické děti musí do Šumperka. Šumperk je blízko a druhý stupeň má na takové úrovni, že tam ty děti jdou. Pár dětí jde do svazkové školy, to je kolem pěti, šesti. Jsou to většinou děti z horní části Vikýřovic.

Co bude muset obec řešit, kromě druhé etapy protipovodňových opatření, v následujících letech?

V souvislosti nimi máme připraveny projekty na opravy komunikací. Čekali jsme, až protipovodňovky skončí. Máme v plánu dokončit ulici Rybářskou, která navazuje až na komunikaci k rapotínskému kostelu. Ta se začne dělat hned zjara. Od Jirsáka směrem na Luže do Šumperka plánujeme udělat nový chodník. Plánuje se komplet rekonstrukce komunikací na sídlišti. Tam ale zvažuji, jestli čekat čtyři, pět let po skončení prací na protipovodňových opatřeních nebo to udělat hned. Náklaďáky cesty celkem rozbijí a musí se to spravovat. Lepší je, když se udělá celá kompletně nová.