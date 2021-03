V Sudkově byste měli mít brzy zajímavou novinku, samoobslužný zásilkový box. O co půjde?

Chceme obnovit strategii obce a udělali jsme proto anketu pro naše obyvatele. Z ní mimo jiné vyplynulo, že jim chybí Zásilkovna. Tuto firmu jsem oslovila, její zástupce přijel, podepsali jsme smlouvu a během března bychom měli box mít. Jsme prý první obcí v Olomouckém kraji, kde jej bude tato společnost instalovat. Stát bude na hlavním tahu, u parkoviště naproti obecnímu úřadu. Hlavní výhodou bude, že bude přístupný 24 hodin denně. Doteď byly tyto boxy jen výdejní, ale mohlo by tam jít zásilky i podávat. Přesná pravidla budeme znát při instalaci. Myslím, že tato služba bude hodně využívaná.

Jak v Sudkově funguje pošta?

Už nějaký rok máme Poštu Partner. I protože pobočka nestíhá, chceme box Zásilkovny v obci mít. Jsme na hlavním tahu, a tak na naši pobočku pošty jezdí řada lidí ivz okolí. Má totiž i dlouhou pracovní dobu, v pondělí a středu až do půl páté.

Jaké investice v letošním roce chystáte?

Budeme dodělávat poslední úsek chodníků, který nám chybí. Dostali jsme dotaci na výměnu veřejného osvětlení. Část se udělala v roce 2018, podél hlavního tahu je hotové, ale potřebujeme ho vyměnit ve zbytku obce. Budeme dělat výběrové řízení na víceúčelový areál za školou, jehož výstavbu letos na jaře zahájíme.

Co se v něm bude nacházet?

Mělo by vzniknout víceúčelové hřiště, které v Sudkově nemáme. Měla by zde být běžecká dráha, doskočiště, hřiště pro tenis, malou kopanou, volejbal, nohejbal. Bude sloužit pro školu i veřejnost.

Loni jsme dostali krajskou dotaci, podali jsme i žádost o dotaci na národní sportovní agenturu a na ministerstvo pro místní rozvoj, doufáme, že nějakou dotaneme. Je to velká akce za dvanáct milionů korun. Jinak ještě budeme žádat o dotaci na výměnu střechy, která je ve špatném stavu, a obnovu vybavení kuchyně. V mateřské školce budeme žádat na výměnu topení. Topíme tam uhlím, chceme jít do tepelných čerpadel.

Kromě toho jsme od ministerstva vnitra dostali dotaci na dopravní automobil pro hasiče. A podáváme žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas v rámci protipovodňových opatření.

Velká voda chodí do Sudkova od Desné, nebo spíše z kopců po přívalových deštích?

Za poslední roky jsme řešili spíš přívalové deště, kdy nám přišla voda ze Křiveckého a Sudkovského potoka, z lesů a polí. Předloni jsme museli evakuovat lidi, spali ve škole. Nyní připravujeme projekt na protipovodňová opatření, bychom přívalovým povodním v obci zabránili.

Obec koupila zbývající polovinu domu naproti škole. Co by v něm mělo být?

Do budoucna tam chceme vybudovat dům služeb. Chtěli bychom, aby tam byl masér, lékař, pokud by se podařil pediatr nebo zubař, bylo by to výborné. Lidé za nimi nyní musí jezdit do Zábřeha a Postřelmova. Dole bychom chtěli udělat malou cukrárnu nebo bistro. V obci nyní nic takového není. Dolaďujeme také projekt na nový domov důchodců.

Kde by se měl nacházet?

Mezi činžovními domy, máme tam větší prostranství. Nebylo by to nic velkého, deset nových malých bezbariérových bytů. Zájem je ně velký, už teď je máme obsazené. Žili by tam lidé, kteří se o sebe ještě jsou chopni postarat. Ale s tím, že by tam docházel sociální pracovník, chtěli bychom aby tam jednou týdně dojížděl lékař.

Loni jste zavedli čtrnáctidenní svoz popelnic. Jak to lidé v Sudkově přijali?

Jak kdo. Tuto věc jsme řešili na posledním zastupitelstvu. Radikálně stoupá množství komunálního odpadu. Začneme kontrolovat, jak která domácnost třídí. Na separovaný odpad poskytujeme pytle zdarma, zapojili jsme se do akce Zábřežsko třídí, v rámci které dostane každá domácnost zdarma popelnici na plasty. I tím chceme přispět. A hlavně je problém bioodpad, který lidé hází do komunálu. Každý, kdo si požádal, dostal do domácnosti dva kompostéry. Ale když otevřete popelnice u paneláků, nestačíte se divit, co v nich je. Takže zavedeme opatření, aby se to snížilo.

V Sudkově prý řešíte i problém dostupnosti internetu.

Problémy jsou tu celkově, máme tu velmi špatný signál. Je tu skála, kopečky, jsme trochu v údolíčku, signál tu není dobrý. A to máme na škole a na komíně v Moravolenu antény. Cetin proto podal žádost o dotaci, už prošla prvním kolem. Pokud uspěje, měl by se tu dělat vysokorychlostní internet. Natáhli by optický kabel. Doufejme, že to bude co nejdřív.