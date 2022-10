Zdeňka Blišťanová byla zvolena většinou třinácti hlasů z jednadvaceti. Kromě zastupitelů koalice Pro Jeseník a Jeseník srdcem ji podpořili i dva zastupitelé zvolení za formaci Jeseničtí 2022 Jiří Jelínek a Jiří Šarman.

„Děkuji za volbu a jsem velmi ráda, že můžeme pokračovat v dosavadní práci. Je mi ctí, že jsem starostkou města Jeseníku,“ řekla bezprostředně po zvolení Zdeňka Blišťanová.

Místostarostou byl stejnou většinou zvolen Václav Urban. Funkce druhého místostarosty byla zrušena a nahrazena pozicí uvolněného radního.

„Funkci starosty a místostarosty doplňujeme o funkci uvolněného radního, abychom zvládali objem práce, který je na jesenickou radnici kladen. Jeseník vykonává dvojí působnost, samostatnou a přenesenou, a to v nejvyšším možném rozsahu pro obce v celém okrese. I když jsme se rozhodli jít cestou zúženého vedení, nemůžeme říct, že práce bude méně. Zřízením pozice uvolněného radního snížíme náklady města, ale nebudeme snižovat počet neuvolněných funkcí, které se naplno věnují práci pro město,“ řekla Zdeňka Blišťanová.

Dikuse kolem radního

Okolo schvalování funkce uvolněného radního nastala diskuse. Opozičním zastupitelům chyběly ke zřízení této pozice a náplni práce detailní podklady.

„Já to určitě nepodpořím. I voliči Jeseník srdcem tím, že pana Vlazla poslali na páté místo, dali podle mého mínění zcela jednoznačně najevo, že nemá jejich důvěru. I v oblastech, které by měl zastávat, neshledáváme výsledky, ať už je to centrální zásobování teplem nebo další věci. Myslíme si, že tato funkce je zbytečná a dá se vykonávat dohodou o pracovní činnosti nebo v jiném dalším formátu. Složitou problematiku energetiky by bylo vhodné uchopit expertně,“ řekl zastupitel Jiří Juráš (ANO a ČSSD).

Uvolněnému radnímu budou svěřeny úkoly v oblastech, které na městském úřadu zajišťují oddělení rozvoje a cestovního ruchu, stavebního úřadu, životního prostředí, živnostenský úřad a odbor přestupků. Kromě toho bude mít na starost i některé další oblasti a projekty.

„Je to oblast komunitní energetiky, dotáhnout 5G projekt, kde bychom měli jako město Jeseník dostat na dva projekty devět milionů korun. Pak budu mít na starost záležitosti, kterým se dlouhodobě věnuji, jako participativní rozpočet,“ řekl Tomáš Vlazlo.

Plat uvolněných funkcionářů samosprávy, tedy těch, kteří na plný úvazek pracují pro město, je stanoven státem. Oproti místostarostovi je plat uvolněného radního ve městě velikosti Jeseníku zhruba o osm tisíc korun nižší, činí necelých 62 tisíc korun.

Uvolněným radním byl Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem) zvolen třinácti hlasy. Radu města doplní Roman Kaderka (Jeseník srdcem) a Tibor Macík (Pro Jeseník).