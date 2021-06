Jaké investice máte naplánované v letošním roce?

Podařilo se nám vybudovat novou střechu na areálu, kde máme skladové prostory a zázemí pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích (VPP) i stálé zaměstnance. Také dokončujeme nový chodník za budovu základní a mateřské školy. Na asfaltovou plochu budeme dávat novou balenou, čekají nás i různé opravy. Necháváme si také zpracovat studii proveditelnosti na bývalý mlýn.

O co se jedná?

Z bývalého mlýna bychom chtěli vybudovat pět bytů a menší klubovnu, společenskou místnost. V okolí jsou obrovské pozemky, je možné tam vybudovat park, parkování nebo zázemí. Čekáme na studii, každým dnem by měla dojít. Jsme na samém začátku, bez dotace by to ale asi nebylo možné uskutečnit. Nešli bychom cestou sociálního bydlení, ale formou dotace přes ministerstvo financí nebo místní rozvoj. Dotace je v takovém případě sice menší, ale byty si můžeme udělat, jak potřebujeme. Chtěli bychom je využít pro mladé nebo seniory.

Jak daří vaší škole a školce?

Naše škola je malotřídka, máme první stupeň, děti jsou rozdělené do dvou tříd. Počet dětí trochu klesl. Loni jsme jich měli 28, letos 22. V mateřské školce máme 28 dětí. Pořád se ale pohybujeme v rozmezí dvacet až třiceti dětí ve škole i školce.

Překvapilo mě, že Stará Červená Voda má dobré spojení veřejnou dopravou.

Autobusů tady jezdí dost. Přijíždí od Supíkovic a pokračují na Vidnavu nebo Žulovou. Spoje tu jezdí co dvě hodiny, odpoledne co hodinu. Se spoji nemáme problém. Nejzásadnější ale je, že nám kraj zrekonstruovat hlavní silniční tah a u hřiště máme nový most. Kraj to financoval z peněz EU. Byla to velká zátěž, lidé byli rozladění. Nemáme tu žádné vedlejší cesty, všechno se dělalo za pochodu. Teď je to ale hotové a máme z toho radost.

Viděl jsem, že ve vesnici pracují čety VPP. Kolik lidí takto zaměstnáváte?

Nyní jich máme devět. Jsem s nimi spokojený. Čtyři z nich jsou Romové a ani na jednoho nemůžu říct špatné slovo. Jsou velmi pracovití, máme je tu třetí rok. Šikovní už ale byli na začátku. Co se týká alkoholu, docházky, není žádný problém.

Na návsi máte hospodu a obchod. Jsou obecní?

V budově je nahoře je kulturní sál, dole hospoda, obchod a zezadu máme vývařovnu. Vaří pro školu, veřejnost, seniory a firmy jako je Agro.

Je ve Staré Červené Vodě zájem o stavební pozemky?

Není to boom. Za celou dobu, co jsem starostou, se prodal jeden pozemek místnímu člověku v Nové Vodě. Ten začne letos zřemě stavět. Na druhém pozemku ve Staré Vodě postavili chatku. A to je vše. Prodeje pozemků řešíme, ale spíš je to narovnání historických záležitostí, kdy někomu stojí plot na obecním pozemku a podobně.

Vidím, že máte hrneček s logem Sparty Praha. Jste sparťan?

Ano. Vedle nás bydlel nějaký Honza Fišera. Byl Hanák, ale přitom sparťan jak poleno. Kupoval si časopisy Stadion, byl členem sparťanského fanklubu. Když jsem měl nějakých patnáct, šestnáct let, vždycky sehnal vstupenky, jezdil jsem s ním. Viděl jsem Barcelonu, Hajduch Split. On mi dal Spartu do hlavy. Ale nejsem žádný ultra. Když si chci udělat radost, zajdu si na sparťanský e-shop a koupím si něco pěkného. V lednu jsem měl narozeniny, brácha mi koupil sparťanskou mikinu. On je zase baníkovec.

A to se spolu bavíte? (smích)

Bavíme se. Ale když mu zazvoní telefon a slyším tam tu baníkovskou hymnu, tak mě může trefit šlak (smích).