Požár zachvátil rodinný domek v Olomoucké ulici v Lošticích v neděli 17. ledna. Důležitou roli v celé události sehrál statečný a rychlý zásah desátníka Rostyslava Hoška ze Skupiny kybernetických sil a informačních operací Olomouc.

„Voják z hořícího domu zachránil důchodkyni, když vykopl dveře do jejího bytu a vyvedl ji ven. Pokusil se také vyprostit muže a přivolal hasičskou jednotku. Svým jednáním zachránil lidský život a eliminoval škody na majetku,“ popsala Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení Kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

„To by přece udělal každý,“ poznamenal ke svému činu Rostyslav Hošek.

Další ocenění

Generál Opata v pondělí předal ocenění celkem pěti vojákům, kteří zachránili lidské životy či zabránili velkým majetkovým škodám. Ocenil například Karla Sokola, který zabránil ženě útočit nožem, nebo Petra Kokošku a Davida Kavana, kteří na koronavirové jednotce nemocnice ve Stodu úspěšně resuscitovali mladou ženu.

„Je až s podivem, do jak neobvyklých situací se naši vojáci dostali. O to je pro mě více potěšující, jak si dokázali poradit a vše zdárně zvládnout. To svědčí o jejich dobré připravenosti a vycvičenosti,“ zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

Smrt popáleného muže

Druhého člověka, muže, vynesli při požáru v Lošticích z hořícího a silně zakouřeného pokoje hasiči. Devětapadesátiletý muž podle zasahujících zdravotníků utrpěl těžké popáleniny spolu s inhalačním traumatem. Po několika minutách resuscitace se podařilo obnovit činnost jeho srdce a zraněného měl vrtulník přepravit na popáleninové centrum v Ostravě.

„Při nakládání pacienta do vrtulníku však došlo k další zástavě srdeční a pacienta se již nepodařilo podruhé zresuscitovat. Lékař letecké záchranné služby na místě konstatoval smrt," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Urbanová.