Stavba D35 z Mohelnice do Svitav začne později. Kdy má být komplet hotovo

Příprava poslední části dálnice D35 z Mohelnice do Svitav nabírá skluz, přiznal to ministr dopravy Martin Kupka. Do země se hrábne později než ŘSD doposud slibovalo. Tuto část dálnice má totiž jako jedinou stavět soukromník a stát na to dosud nevybral tzv. koncesionáře.

Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice | Video: ŘSD

Stavba dvou úseků o celkové délce 34 kilometrů - z Opatovce u Svitav do Starého Města u Moravské Třebové a odsud pak k Mohelnici - v režii soukromníka začne však až v roce 2026 místo původně avizovaného roku 2025. Ministerstvo věří, že se i přesto podaří dodržet původní termín zprovoznění. „Dálnice D35 do Mohelnice bude hotová do konce tohoto desetiletí,“ ujišťuje ministr Kupka. Ve hře je podle něho stále i rok 2029. Harmonogram dostavby D35 Harmonogram dostavby D35 Olomouc - Hradec Králové. Na plánku ŘSD je ještě původním termín zahájení stavby posledních úseků mezi Mohelnicí a SvitavamiZdroj: ŘSD Ještě na začátku března si ministerstvo dopravy trvalo na svém, že se poslední dva úseky dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice začnou stavět už příští rok. Přípravy však zdrželo výběrové řízení na tzv. transakčního poradce pro stavbu dálnice. Nyní je vše jinak a zahájení výstavby dálničních úseků Opatovec – Staré Město a dál k Mohelnici se posunulo na rok 2026. „Spouštíme práce na přípravě velké soutěže na koncesionáře, který by měl dobudovat poslední dva úseky dálnice D35,“ sdělil novinku ministr dopravy Martin Kupka při zahájení stavby D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Zpoždění přiznal Kupka po jednání řídícího týmu transakčního poradce konsorcia firem advokátní kancelář White & Case, PricewaterhouseCoopers Česká republika, Siebert + Talaš a Mott MacDonald CZ, které se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo tento týden. Úkolem týmu je v co nejkratším čase připravit výběr koncesionáře, který bude mít na starosti výstavbu, financování, provoz a údržbu úseku D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Současně se postará také o provoz a údržbu úseku od Litomyšle až po Opatovec. Vizualizace dálnice D35 Opatovec - Staré Město: Zdroj: ŘSD Práce na přípravě soutěže budou mít podle ministra Kupky svižné tempo. Další klíčový termín je 13. červen, kdy se na ministerstvu dopravy uskuteční investorský den. „Na něm představíme všem potenciálním zájemcům o účast v tendru klíčové parametry projektu zmíněných úseků dálnice D35. Nyní má jak samostatné oddělení přípravy PPP projektů, tak transakční poradce za úkol v co nejrychlejším tempu a v přesně nastavených transparentních podmínkách nachystat výběr koncesionáře, aby stavba mohla začít v roce 2026,“ doplnil Kupka. Zpoždění přípravy stavby posledních dvou úseků dálnice D35 způsobilo zrušení první soutěže na transakčního poradce vloni v říjnu. Teprve před několika dny ministerstvo dopravy podepsalo smlouvu s firmou z druhého tendru. Nové silniční tahy na Šumpersku? Za pár let má být hotovo Příprava stavby obou dálničních úseků je přitom ve finále. Úsek z Opatovce má už pravomocné stavební povolení, na druhý úsek k Mohelnici běží stavební řízení a tu vykoupeno 70 procent potřebných pozemků. „Co se týče dálničního úseku Staré Město – Mohelnice, tak na konci loňského listopadu byla podána žádost o vydání stavebního povolení a plným tempem probíhá majetkoprávní příprava,“ sdělila Petra Drkulová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic. U metody PPP jde o systém výstavby dálnice na dluh. Dálnici postaví soukromý investor, bude se o ni i vybranou dobu starat. Stát mu pak bude platit za užívání silnice. Součástí prvního úseku z Opatovce do Starého Města je i výstavba nejdelšího dálničního tunelu v Česku. Tunel Dětřichov má mít necelé čtyři kilometry. „Projektová dokumentace tunelu je odevzdaná a potvrzená stavebním úřadem. Model tunelu v režimu BIM je v připomínkovém řízení,“ dodala Drkulová. Ministr dopravy trvá na svém, že D35 bude hotová nejpozději do konce roku 2030 a ve hře je stále i rok 2029. „Vždy bude záležet na tom, jak proběhne samotná soutěž. Slibuji, že nenecháme jediný den ležet ladem práci na přípravě soutěží a vyhledávání koncesionáře,“ řekl Kupka. Velké komplikace by však mohly nastat ve chvíli, kdyby se nepodařilo včas vybrat koncesionáře projektu PPP. „Kdyby se něco zvrtlo, tak jsme připraveni, aby stavba okamžitě přešla do klasického zadání,“ ujistil už před časem generální šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stále tak existuje možnost, že stát postaví dálnici ve stejném režimu jako ostatní úseky D35: pokud včas nenajde soukromníka, vyhlásí klasický tendr. „Ano, tato možnost zde jako náhradní varianta stále existuje. Aktuálně však předpokládáme, že s využitím zkušeností z pilotního projektu PPP (public - private partnership - pozn. red.) na dálnici D4 se nám podaří najít soukromého partnera a realizace tedy bude probíhat formou PPP,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Vizualizace dálnice D35 Staré Město - Mohelnice: Zdroj: ŘSD Spojnici Čech a Moravy chce stát podle informačního letáku dokončit do roku 2029. „Právě dva poslední úseky v délce 35 kilometrů mohou být dalším projektem financovaným a realizovaným ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru," podotkl Kupka. Formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru mají být na dálnici D35 postaveny úseky Staré Město – Mohelnice (18,2 km) a Opatovec – Staré Město (16,6 km) celkem za 34 miliard korun. Dálnice D35 nahradí současnou přetíženou státovku I/35 a převezme i část tranzitu z brněnské D1. Nárůst provozu na I/35 je s přibývajícími hotovými úseky D35, která bude severní dálniční spojnicí Čech s Moravou, patrný už nyní. Ve výstavbě už je většina úseků, až do Svitav se řidiči po dálnici od Hradce bez přerušení projedou v roce 2027, kdy bude hotov úsek kolem Litomyšle. Pak už bude ve výstavbě jen úsek ze Svitav do Mohelnice, kterým se D35 v části od Hradce Králové (resp. z dálnice D11) do Mohelnice zkompletuje.

