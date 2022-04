„Nic se tu neděje. Kdyby se tu aspoň dalo projít, když už nic nedělají,“ okomentovala situaci jedna z obyvatelek města.

Starosta Pavel Kuba potvrdil, že pracovníci zhotovitelské firmy od začátku roku nezačali na knihovně pracovat. „Firma má nějaké finanční problémy, které řeší. Podle posledních informací chce v nejbližší době práce zahájit. Ale jestli se tak stane, neumím říct,“ uvedl Pavel Kuba.

Zástupci města obdrželi na schůzce s generálním ředitelem společnosti Eurogema v půli března informaci, že společnost řeší svoji nelehkou finanční situaci prodejem některých pozemků. „Tvrdí, že jednání teď dokončují, měly by jim přijít peníze na účet a jakmile jim přijdou, začnou pracovat,“ nastínil starosta Kuba.

Generální ředitel firmy Eurogema v Mohelnickém zpravodaji ohledně schopnosti firmy stavbu dokončit uvedl, že cenová nabídka na zakázku městské knihovny se tvořila v druhém pololetí roku 2020. Ceny materiálů přitom za poslední dobu stouply o čtyřicet až tři sta procent.

„Za současných vstupních nákladů nejsme schopni stavbu postavit, abychom ji nezafinancovali ze svého. Problém chybějících kapacit (stavebních dělníků, pozn. red.) lze nějakou formou nahradit, a to delší dobou výstavby,“ uvedl Milan Válek.

Hrubá stavba do 15. srpna? Jen stěží

Stavbu provázely potíže již od začátku. Při obnažení výkopu vyšlo najevo, že bude nutné staticky zajistit budovu radnice jinak, než se předpokládalo. Projektant navrhl pilotáž základů městského úřadu. To stavební firma provedla, ale vyžádalo si to prodloužení termínu. Hrubou stavbu má podle nynějšího harmonogramu postavit do patnáctého srpna. To se během čtyř měsíců povede jen stěží. Celkový termín dokončení v březnu 2023 nicméně stále teoreticky reálný je.

„Nemáme smlouvu napsanou tak, že když firma poruší harmonogram, dojde k ukončení smlouvy. Máme tam jen konečný termín, penále a do třiceti dnů od tohoto termínu můžeme odstoupit od smlouvy. Zhotoviteli jsme několikrát navrhli dohodu, aby od smlouvy sám odstoupil. To udělat nechce a tvrdí, že knihovnu postaví,“ řekl Pavel Kuba.

V přízemí budovy má vzniknout sál pro více než stovku lidí a hygienické zázemí. V prvním a druhém patře budou prostory o rozloze čtyři sta metrů čtverečních pro knihovnu. Suterén budovy bude sloužit jako parkoviště. Práce má firma provést za 56 milionů korun.