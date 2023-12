Sporný dálniční úsek D35 mezi Opatovcem u Svitav a Starým Městem u Moravské Třebové už má také zelenou. Stavební povolení na 16,6 kilometrů dlouhý úsek napadli na začátku září ochránci přírody ze Šumperku, stejně jako obchvat Litomyšle, kde byly spory vyřešeny před několika týdny. Podle ministerstva dopravy však už nyní nabylo právní moci i stavební povolení k úseku k Moravské Třebové. Projeďte se po dálnici ze Svitav Dětřichovským tunelem k Moravské Třebové už nyní ve vizualizaci.

Dálnice D35 Opatovec - Staré Město | Video: ŘSD

Ochráncům přírody se u úseku D35 z Opatovce do Starého Města nelíbilo několik věcí. Poukázali na nepřesnosti u kácení stromů, ekologického dozoru nebo do dokumentu nezanesené podmínky ze studie vlivu na životní prostředí EIA.

„Podle vydaného stavebního povolení není zřejmé, zda u povolení kácení stromů v obcích Borušov a Mladějov na Moravě existuje vážný důvod pro kácení. Je tam kolize kácených stromů s konkrétní povolovanou stavbou,“ přiblížil nesrovnalosti Slavomír Bušina, předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk.

Celý dokument Miniterstva dopravy najdete ZDE

Původně to vypadalo, že i tento úsek vyřeší stejně jako obchvat Litomyšle memorandum (o sporném úseku kolem Litomyšle píšeme ZDE) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Českým svazem ochránců přírody Šumperk. Na jednání je ještě dost času, protože zahájení stavby dálnice D35 v úseku Opatovec - Staré Město je naplánované až na rok 2025.

„Dokážu si představit i variantu, že bychom rozklad řešili ve stavebním řízení a nebyl by s tím problém. Mohlo by to jít i řádnou cestou bez memoranda. Lepší je ale za mě shoda a podepsat memorandum a ne to řešit ve stavebním řízení,“ uvedl nedávno pro Deník šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

I druhý napadený úsek dálnice má však nakonec podle webu ministerstva dopravy už platné stavební povolení.

„Ministr dopravy rozhodl na základě doporučení rozkladové komise o právní moci stavebního povolení na D35 v úseku Opatovec - Staré Město, kdy částečně změnil vydané stavební povolení a ve zbytku ho potvrdil,“ informovalo Ministerstvo dopravy. Podobným způsobem den před tím ministr vyřešil i sporný úsek dálnice D11 z Trutnova na polské hranice, které napadlo hnutí Děti Země.

Na stavbu délky 16,6 kilometrů pokračuje majetkoprávní vypořádání. Aktuálně je podle ministerstva vykoupeno 96 procent listů vlastnictví. Stavební povolení vydalo Ministerstvo dopravy 20. července, ale nemohlo nabýt právní moci, jelikož ho společně s dátěsně před vypršením lhůty napadli rozkladem ochránci přírody ze Šumperku.

Dálniční úsek z Opatovce do Starého Města se má začít stavět v roce 2025, a to formou projektu PPP (partnerství soukromého a privátního sektoru - Private-public partnership).

Zdroj: ŘSD