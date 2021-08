„Náš táta začal v roce 1991 samostatně podnikat. Firmu vybudovat na zelené louce,“ říká Vladimír Knotek. „Nezprivatizoval žádný podnik, jak to bylo v devadesátých letech zvykem. Vzal věci, které měl doma, a s prvními pár lidmi začínal provádět stavební práce. Po večerech projektoval a z vydělaných peněz kupoval do firmy vybavení,“ dodává muž, který s bratrem Jaromírem společnost po otci převzal a nyní ji společně vlastní a řídí.

Stavební společnost od svého založení sídlí ve Velkých Kuněticích. Jak se ve vesnici o pěti stech obyvatelích na státní hranici s Polskem podniká?

„Hodně lidí se nás na to ptá. My v tom nespatřujeme nic, co by bylo nevýhodné. Máme tu veškeré zázemí, provozní areál, sklady. Když si sedneme do auta, jsme za čtvrt hodiny v Jeseníku. Tady máme na práci klid,“ říká Vladimír.

Jaromír Knotek připomíná, že Velké Kunětice jsou v podstatě středem Jesenicka. V dojezdové vzdálenosti dvaceti minut se kromě okresního města nachází i další dvě největší sídla regionu, Javorník a Zlaté Hory. Obě jsou navíc přístupná po opravené silnici druhé třídy.

„Logisticky to problém není, my mimo hranice regionu zase tolik zakázek nemáme. A pokud, bývá to v podhůří Jeseníků. Dříve jsme vyjížděli i dále, ale práce na místě je nyní dostatek, že to není třeba. A máme nasmlouvané dodavatele stavebního materiálu, kteří mají celorepublikovou působnost,“ vysvětluje.

Musíme se umět přizpůsobit místu

Na Jesenicku firma v poslední době předávala například dokončenou novostavbu tělocvičny u základní školy v Písečné, rekonstruovanou správní budovu jeskyní Na Špičáku včetně nové přístavby nebo provozní budovu polesí a pily ve Vápenné. A také řadu rekonstruovaných či nově zbudovaných rodinných domů a rekreačních chalup. Stavitelství pracuje pro soukromé investory, firmy i veřejné instituce.

„Tento kraj je specifický tím, že tu žije necelých čtyřicet tisíc obyvatel v poměrně uzavřeném regionu. A pokud v tomto kraji chceme fungovat, musíme se umět přizpůsobit jeho potřebám. Těžko se tu můžeme specializovat, protože by nás místní trh neuživil. Vzešli jsme z drobných zakázek a postupně se podařilo realizovat i ty větší,“ podotýká Vladimír Knotek. Mezi rozsáhlejší zakázky patří provozní areál firmy NorWit v Pískové Lhotě u Poděbrad. V roce 2013 získal cenu Stavba roku Středočeského kraje.

„Moc se to neví, ale naše malá firma z Velkých Kunětic je v širším regionu možná jediná, která dostala ocenění Stavba roku ve dvou různých krajích,“ říká Vladimír Knotek.

Druhé, čerstvé ocenění v rámci Stavby roku Olomouckého kraje 2020 obdržela za halu společnosti Naturfyt-Bio v Jeseníku. Stavba se zvenčí podobá běžné hale. Interiér administrativní části je však pojat velmi moderně a originálně.

„Ve spodním patře je výroba, v bočních částech skladové a částečně technologické prostory. Je to na místní poměry velký objekt, v němž je umístěna velmi sofistikovaná technologie. Jedná se o farmaceutickou a kosmetickou výrobu, každá podléhá jiným certifikacím,“ popisuje náročnost stavby Jaromír Knotek.

Občas si lezeme na nervy

Architekt, jehož profesorkou byla proslulá architektka Eva Jiřičná, původně provozoval vlastní živnost. Do chodu firmy naplno zapojil po otcově smrti. Vladimír v rodinné společnosti pracuje od poloviny devadesátých let. Jak sourozenecký tandem v řízení firmy se čtyřmi desítkami zaměstnanců funguje?

„Občas si lezeme na nervy, to je normální,“ prozrazuje Vladimír. „Stavebnictví je náročný obor, ve kterém je poměrně dost stresorů, které vyvolávají v člověku tlaky. Ale postupem času jsme došli tak daleko, že i když vybuchneme, tak si to vyříkáme. Je to ale očistný proces, naštěstí k sobě vždy znovu najdeme cestu,“ přibližuje Jaromír.

„Za ty roky se už známe, víme, jak kdo reaguje. Snažíme se problémům předcházet, také umíme věci podat tak, aby je ten druhý byl schopen vzít. Za posledních několik let se firma vycizelovala v docela dobře fungující tým. Uvědomujeme si, že to, že firma funguje, je především týmová práce,“ uzavírá Vladimír Knotek.