„Máme osm účinkujících, je to mix místních a přespolních. Datum jsme vybrali na výročí události, kdy se 20. dubna 1562 šumperští měšťané vykoupili z poddanství šlechty. Věnovali sami sebe králi Ferdinandovi, od něhož získali rozsáhlá privilegia,“ řekl za pořadatele Radovan Auer.

Dnes je budova z drtivé části prázdná. Vkročit do ní měli v sobotu 20. dubna ojedinělou možnost návštěvníci 21. šumperské Pecha Kucha Night. Akce, při níž se ve svižném formátu představují lidé z různých oborů, pořádal Šumperský okrašlovací spolek, tentokrát u příležitosti Dne měšťanské svobody.

Realitní a investiční skupina Salutem Group uskutečňuje na Šumpersku několik projektů. Nedávno dokončila první etapu revitalizace zchátralých průmyslových areálů v Loučné nad Desnou. Z nevyužívané továrnické vily v místní části Rejhotice vzniklo 26 moderních bytů.

„Naší základní filozofií je revitalizace stávající zástavby. Projekt je pro lidi, které láká historie, místní kultura a hlavně nádherná příroda,” zmínil Jaroslav Ton, spoluzakladatel realitní a investiční skupiny Salutem Group.

Před dokončením je aktuálně také rekonstrukce Vilky Rejhotice, kde vznikají tři další moderní bytové jednotky s vlastním pozemkem. Obě budovy jsou součástí horního areálu bývalé továrny. Salutem Group má velké plány také ve spodní části, kde má vzniknout moderní centrum obce. Na místě ruin starých továrních hal má vzniknout bydlení nebo volnočasové centrum s wellness zázemím. Součástí má být kavárna, restaurace či prodejna regionálních potravin.

„Chceme propojit horní a dolní část obce. Naším záměrem rozhodně není stavět gigantická střediska na zelené louce. Chceme zachovat původní zástavbu v souladu přírodou a nádhernou krajinou. Jeseníky jsou chráněnou krajinnou oblastí, takže nehrozí, že by se z Loučné stalo něco jako Disneyland,” doplnil Jaroslav Ton.

Pro své plány potřebuje Salutem Group změnu územního plánu, o které jedná s místní samosprávou. Vedení obce je však obezřetné.

„Na záměrech v dolním areálu z velké míry panuje shoda. Ten areál je ošklivý, rozpadlý, dělá nám všem ostudu a chceme tam změnu,“ řekla před nedávnem starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová.

Ohledně horního areálu bývalé továrny je však obec velmi obezřetná a změně územního plánu se dlouhodobě bránila. „Prvotní záměr byl především o tom, že by tam mělo vzniknout hodně bytových jednotek. Bylo by fajn, kdyby tam byli trvale žijící občané, ale nebudou. Těch, kteří se sem chtějí přistěhovat, je málo. Většinou cokoli se u nás obci prodává, slouží na rekreaci nebo na ubytování. A toho se všichni bojíme,“ řekla starostka Petra Harazímová.

O změně územního plánu by loučenští zastupitelé mohli rozhodovat v polovině května. Již dříve obec avizovala, že pokud by na změnu přistoupila, nastavila by v území přísné regulativy.