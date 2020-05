Areál o rozloze 1,3 hektaru koupilo město za 34 milionů korun. Původně chtěly na zhruba polovině tohoto pozemku Lesy České republiky (LČR) postavit nové sídlo svého krajského ředitelství, na zbytku hodlalo město vybudovat parkovací plochy, které v okolí citelně chybí.

Lesy radnici za část území zaplatily dvanáctimilionovou zálohu. Kvůli kůrovcové kalamitě však od svého záměru ustoupily.

Samospráva pak přišla s myšlenkou prodat část pozemku developerovi, který by na ní vybudoval bytový dům. Kvůli koronavirové krizi se však radnice potýká s velkým výpadkem příjmů a bude muset omezit investice. Do konce května navíc musí LČR vrátit dvanáctimilionovou zálohu.

„V minulosti jsme se snažili maximalizovat ochranu našeho záměru, aby bylo území striktně využito k bytové zástavbě, eventuelně k parkování. Protože potřebujeme peníze, rádi bychom prodej zrealizovali co nejdříve. To znamená, že se nedostaneme k územnímu rozhodnutí. Oslabujeme tak svou pozici ve vztahu k budoucímu využití území, na druhou stranu tak činíme kvůli potřebě financí,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Otestujme poptávku na celé území, radí radní

Radní Michael Kohajda připomenul, že město nemá dostatek financí. Jednak na vrácení zálohy Lesům, ale ani na zbudování parkoviště. Potřebné desítky milionů na jeho výstavbu by přitom nemuselo být schopno najít řádu mnoha let.

„Nabídnout území jako celek vychází z logiky, že když nabídneme celé území, budeme schopni dosáhnout lepší ceny. Pokud to budeme svazovat podmínkami, zájemců bude podstatně méně. Musíme se rozhodnout, zda tento prostor chceme využít, abychom si částečně zlepšili naši finanční situaci. Pokud se pokusíme získat peníze, měli bychom jít nejefektivnější cestou. Otestovat poptávku na celé území a následně rozhodovat o prodeji,“ uvedl.

Otočí se to proti nám, říká zastupitel

Záměr prodeje celého území zastupitelé schválili po dlouhé debatě jen nejtěsnější většinou.

„Práce dostat se k tomuto pozemku byla asi tříletá. Je to poslední rozvojové území blízko doteku centra. Pokud to zveřejníme tímto způsobem, ztrácíme téměř zcela vliv na to, co v tomto území vznikne. Myslím, že se to v budoucnu otočí proti nám, protože je to ideální místo na nějaký další supermarket nebo něco podobného,“ řekl zastupitel Zdeněk Brož.

Rizika zmínil také Jaroslav Horák, který se profesně pohybuje v oblasti realit.

„Z mého pohledu je to jedno z nejvzácnějších území, které se nám za posledních třicet let naskytlo. Je mi strašně líto, že bychom jej měli lehkovážně prohospodařit. Nejdřív bychom si měli říct, jaké má toto území plnit funkce, a pak si říct, zda pozemek někomu buď prodáme, nebo si ho část necháme. Nedávno se za velké peníze opravila knihovna a není tam, kde zaparkovat auto. Podobně při velkých akcích v tělocvičně gymnázia. V centru je město přetížené a parkoviště u nádraží nás nezachrání. Chápu, že nemáme peníze, ale zamysleme se nad tím, co město potřebuje,“ vyzval neúspěšně.

Pozemky v areálu hodlá radnice nabízet za dva a půl tisíce korun za metr čtvereční. To je částka, za kterou je od soukromé společnosti kupovala.