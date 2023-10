Velký nárůst zájmu zaznamenává v posledních letech Střední škola řemesel v Šumperku. Důvodem přitom není, že by v době velkého počtu absolventů základních škol na mladé lidi „učnák“ zbyl.

V letošním roce škola přijala devět stovek žáků.

„Jsme plní od sklepa až po půdu. Máme osm budov, které jsou plně obsazené. Více žáků přijmout ani nemůžeme, protože svou kapacitu má nejen budova teorie, ale především odborný výcvik,“ popsala ředitelka školy Irena Jonová.

Do prvního ročníku nastoupila stovka elektrikářů, z toho 45 na klasické studium a další šedesátka na jednoletý obor.

„Dobře jsou také obsazeny další žádané obory, což je obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení, popřípadě zámečník,“ zmínila Irena Jonová.

Oproti loňsku škola nabrala o 150 mladých lidí více, v posledních třech letech nicméně každý rok rostl počet jejích žáků o stovku. A nebylo to kvůli tomu, že by v době demografického růstu také rostl počet absolventů základních škol, na které by učební obor zbyl.

„Letos víme, že si spousta dětí vybrala naši školu kvůli oboru. Nepřicházejí k nám ve velké počtu děti, které neměly kam jít, že by na ně naše škola zbyla,“ řekla Irena Jonová.

Vypovídá o tom dotazníkové šetření, které škola mezi svými žáky udělala. Řada respondentů v něm odpověděla, že jejich motivací k nástupu na školu bylo, že se chtějí stát truhlářem, obráběčem nebo elektrikářem.

„Velkou roli v tom hraje spolupráce se základními školami. Pořádáme různé soutěže, například v truhlařině soutěž vůně dřeva. Někteří naši učitelé jezdí na některé základní školy učit dílny,“ zmínila ředitelka, jak se škola dostává do povědomí veřejnosti.

Zatím naposledy se škola prezentovala na zářijovém Dni řemesel na Točáku v Šumperku.