Mezi středoškolskými studenty v Olomouckém kraji největší počet hlasů v prvním kole získala ekonomka Danuše Nerudová. Hlas jí dalo 56,8 procenta voličů. Následoval Petr Pavel se ziskem 23,2 procenta hlasů a Andrej Babiš s 8,7 procenty.

Čtvrtý byl Pavel Fischer se ziskem 3,3 procenta hlasů a pátý Marek Hilšer, kterému studenti odevzdali 2,8 procenta hlasů. Zbývající kandidáti (Jaroslav Bašta, Josef Středula, Denisa Rohanová a Tomáš Zima) získali méně než dvě procenta hlasů.

Pro srovnání podle typů střední škol pak od studentů gymnázií dostala Nerudová 55,6, Pavel 26,8 a Babiš 6 procent hlasů. Hlasující ze středních odborných škol dali Nerudové 62,1 procenta hlasů, Pavlovi 18,7 a Babišovi 9,4.

U učňů by v prvním kole vyhrál Babiš se ziskem 36,5 procenta a do druhého kola by s ním postoupila Nerudová s 21,9 procenty. Pavel získal 19,4.

V Olomouckém kraji se do Studentských voleb zapojilo 23 škol. Studenti vybírali z adeptů na post hlavy státu, kteří kandidují ve skutečných volbách. Jejich první kolo se uskuteční přesně za měsíc.

Volby jako ve skutečnosti

Možnost volit měli studenti starší 15 let. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako ty skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga.

Dohlížející vyučující po skončení voleb vyplnil jednoduchý elektronický formulář, který obsahoval seznam skutečných kandidátů na prezidenta České republiky. Pro přístup k formuláři obdržel vyučující unikátní přístupový kód.

„Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR nebo s pravidly financování předvolebních kampaní. Učí se také rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky, uvědomují si spojitost politiky s médii a význam vlastní aktivní účasti ve volbách,“ uvedl Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS) a iniciátor „voleb nanečisto“.

Pořadatelem je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu (JSNS) pořádá Studentské volby již po třinácté, poprvé se konaly v roce 2010.