Žádný posun nepřinesla jednání o budoucnosti tří poboček České pošty v Šumperku. Ty hodlá státní podnik zrušit. V červenci tak pravděpodobně zavřou pobočky na sídlišti v Jesenické ulici, na vlakovém nádraží a v Temenici.

Pobočka na vlakovém nádraží v Šumperku, kterou hodlá od července zrušit Česká pošta. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Za zrušením tří poboček ve městě si pošta stojí. Kvůli počtu přepážek si k zachování stanovila tu hlavní. Poštu Partner, kterou by provozovalo město, pošta v Temenici zřídit nehodlá. Jedinou možností by byla Pošta Partner Plus. V této variantě by však musela samospráva platit všechny náklady, kromě mezd zaměstnance, nájemného či odkoupení prostor také 25 tisíc korun měsíčně za poštovní licenci.

„Pokud to shrnu, k vyjednávání ze strany pošty nebylo vůbec nic,“ konstatoval starosta Šumperku Miroslav Adámek.

Program Pošta Partner Plus by měl doznat ještě dílčích změn, rozhodnuto však o nich není. Zástupci Šumperku navrhli zřízení mobilní pošty, která by zajížděla do některých částí města, nebo horké linky, na kterou by například senioři mohli zavolat a poštovní doručovatelka by v rámci pravidelné obchůzky jejich požadavek vyřešila.

Poštovní masakr v Šumperku: město chce zachovat pobočku v Temenici

Výsledek aktuálních jednání ale není žádný. „Zástupce pošty si náměty s terénní službou a mobilní poštou zapsal. Budeme čekat, jaké budou konečné parametry Pošty Partner Plus. Chceme, až budou známy podmínky, aby nás určitě kontaktovali. Znamenalo by to pro nás náklad, ale musíme myslet na to, co tato služba znamená hlavně pro obyvatele Temenice,“ poznamenal starosta.

Osobně nevěří, že by se převod temenické pobočky na partnerskou podařil do července, kdy ji a další dvě ve městě státní podnik zavírá.

„V éteru už je dlouho, že se pobočky budou rušit. Voláme na všechny strany, rozesíláme dopisy a přijede jejich tým, který to měl se starosty komunikovat, a nemá konkrétní parametry. Jsem skeptický, že by se to do konce června mohlo stihnout,“ doplnil starosta Adámek.

„Bývá tu plno, nechápu to.“ Tři ze čtyř šumperských pošt skončí

Snížení celorepublikového počtu poboček o tři stovky na 2900 státní podnik odůvodňuje dlouhodobě slábnoucí poptávkou po tradičních poštovních službách. Za posledních pět let o ně klesl zájem o dvě pětiny.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ sdělil Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.