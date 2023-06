V Šumperku nakonec zůstanou dvě pobočky pošty. Tu v Temenici budou v režimu pošta Partner Plus provozovat Podniky města Šumperka. Na svém posledním jednání o tom rozhodli šumperští radní.

Pobočka pošty na sídlišti Temenice v Šumperku, kterou se rozhodla od července zrušit Česká pošta. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Česká pošta před nedávnem avizovala uzavření tří svých poboček v Šumperku z celkových čtyř. Mezi lidmi to vyvolalo vlnu nevole.

„Měli jsme setkání s občany v Temenici a na sídlišti 8. května, na obou místech měli o zachování poboček zájem. Zachovat obě však finančně není možné,“ řekl starosta Šumperku Miroslav Adámek.

Radnice po schůzkách s představiteli České pošty nakonec dojednala zachování pobočky v Temenici. „Zaprvé je tam velká seniorská lokalita, domy s pečovatelskou službou, máme tam bezbariérový dům pro osoby s pohybovým postižením. Více než čtvrtina obyvatel Šumperku je navíc koncentrována na tamním sídlišti. Byla to pro nás logická volba,“ doplnil Miroslav Adámek.

Místostarosta Karel Hošek připomenul, že temenická pošta je bezbariérová a je u ní zajištěno parkování. Roli při výběru pobočky hrál i počet seniorů, kteří si na temenickou poštu chodí vybírat důchod. „Vydaných důchodů bylo na této pobočce měsíčně osmdesát až sto, na ostatních kolem třiceti až čtyřiceti. I to byl jeden z argumentů, proč jsme se rozhodli s Českou poštou uzavřít smlouvu o licenci. Temenické sídliště je významné a nechceme ho nechat na holičkách,“ sdělil.

Poštu bude radnice provozovat prostřednictvím Podniků města Šumperka. „Zítra by se mělo uskutečnit formální předání pobočky, některých přístupových údajů,“ zmínil v úterý 6. června předseda správní rady Podniků města Šumperka (PMŠ) Petr Hasala s tím, že pro firmu to bude úplně nová zkušenost.

Pod hlavičkou městské společnosti má temenická pobočka fungovat od začátku července. „Doufáme, že ji přebereme plynule. Důležité pro nás je, že se nám podařilo dohodnout se stávajícím poštmistrem, že bude pokračovat dál,“ poznamenal místostarosta Hošek.

Pobočka bude fungovat v režimu pošta Partner Plus. „Podmínky pro provozování pošt Partner Plus jsme upravili s ohledem na možnosti obcí, a to jak technické, tak finanční,“ informoval na konci května státní podnik.

Radnice předpokládá, že provoz pobočky vyjde na statisíce korun ročně. Jen za pronájem prostor má PMŠ státnímu podniku ročně platit sto padesát tisíc korun, za poštovní licenci dalších 350 tisíc.

PMŠ bude rovněž hradit plat pracovníka pobočky. Státní podnik má PMŠ platit za uskutečněné transakce. Konkrétně má jít o šest korun za jednu operaci. I tak bude provoz pobočky ztrátový. Ztrátu bude město platit ze svého rozpočtu.

Radnice by temenickou pobočku v budoucnu ráda rozvíjela. Výhledově by zde chtěla provozovat výdejní místo soukromých zásilkových služeb nebo kontaktní bod veřejné správy.

