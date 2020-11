Bytový dům v areálu bývalých kasáren mezi náměstím Jana Zajíce a Vítěznou ulicí nechalo město opravit před dvaceti lety. Na stavební úpravy a vybudování osmdesáti bytů si vzalo třicetimilionový úvěr. Ten je splatný k únoru 2022. Letos v prosinci však městu končí současná úroková sazba a má možnost splatit zbývající částku bez dodatečných poplatků. Bance by muselo uhradit 3,2 milionu korun.

„Pokud bychom tuto částku doplatili, uvolníme zástavní právo k objektu a mohli bychom činit kroky k prodeji bytových jednotek. To by mohlo přinést výnos do rozpočtu města až dvacet dva milionů korun,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Někdo splácí, jiný ne

Nájemníci mají s městem uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě, na základě kterých splácí kupní cenu. Vedoucí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Šumperk Milena Peluhová upřesnila, že část obyvatel má již cenu za byty splacenou, někteří ji splácí v minimální výši, další jsou ale dlužníky.

„S prodejem bytů bude velká práce. Smlouva, kterou mají lidé uzavřenou, říká, že prodej se má uskutečnit do 31. prosince 2022. Tuto lhůtu bude velmi problematické stihnout, v některých případech to bude nemožné. Troufám si říct, že půjdeme i do dražeb některých bytů,“ sdělila.

Na posledním zasedání šumperští zastupitelé schválili i doplacení kupní ceny za dům kultury odborovému svazu Kovo. Z osmnácti milionů korun zatím město uhradilo sedm a půl milionu. Další téměř milion zaplatilo na základě dohody o navýšení o inflaci. Město chce zbytek kupní ceny doplatit, aby kvůli inflační doložce nemuselo v následujících letech vydávat další peníze.