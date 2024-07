Na cyklisty během čtyřdenního závodu čeká téměř šest set kilometrů a kumulované převýšení devět tisíc metrů. Velkou měrou se na něm bude podílet i výjezd na Dlouhé stráně, kde je cíl sobotní královské etapy závodu. „Náročnost tratí je mimořádná, a i to je faktor, který láká elitní týmy,“ připomenul ředitel závodu Leopold König.

Zahájení u Perku

Závodníci na Šumpersko dorazí v sobotu. Z Moravské Třebové okruhem přes Konici zajedou do Loštic, Mohelnice, Úsova, Libiny a přes Šumperk údolím Desné vystoupají na Dlouhé stráně.

V neděli bude Šumperk hostit zahájení čtvrté závěrečné etapy. Start je naplánován na 11. hodinu od hotelu Perk. Program začne už o tři čtvrtě na deset představením týmů. V 10.40 bude následovat slavnostní zahájení a v jedenáct samotný start.

Peloton zamíří do Hrabišína, Brníčka, Úsova, poté zpět do Libiny, Oskavy a dále do cíle ve Šternberku.

Uzavírky při průjezdu i kolem startu

Na trase musí řidiči během průjezdu pelotonu počítat s omezeními. Dlouhodobější uzavírky budou v Šumperku. V neděli od 6 do 16 hodin budou kromě prostoru startu na náměstí Svobody uzavřeny i přilehlé části ulic Fialova, 17. listopadu, 8. května, Čsl. Armády, Šmeralova a Hlavní třídy. Parkoviště na těchto ulicích budou vyklizena už v sobotu v 18 hodin.

Časy průjezdu pelotonu sobota 27. července Loštice: 13.24 – 13.32

Mohelnice: 13.35 – 13.45

Úsov: 13.50 – 14.00

Klopina: 13.51 – 14.03

Dolní Libina: 14.07 – 14.21

Šumperk: 14.38 – 14.55

Vikýřovice: 14.40 – 14.56

Petrov nad Desnou: 14.45 – 15.03

Sobotín: 14.52 – 15.10

Loučná nad Desnou: 15.03 – 15.22 neděle 28. července Šumperk: start 11.00

Nový Malín: 11.04

Hrabišín: 11.10 – 11.12

Brníčko: 11.18 – 11.20

Rohle: 11.28 – 11.31

Police: 11.38 – 11.42

Úsov: 11.42 – 11.46

Klopina: 11.45 – 11.50

Kamenná: 11.53 – 11.58

Libina: 12.02 – 12.09

Oskava: 12.14 – 12.22

Dolní Libina: 12.22 – 12.30

Mapy, kudy povedou etapy závodu Czech Tour na Šumpersku:

close info Zdroj: Czech Tour zoom_in 3. etapa Moravská Třebová - Dlouhé Stráně

close info Zdroj: Czech Tour zoom_in 4. etapa Šumperk - Šternberk