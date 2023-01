„Je to určitě odměna za celoroční práci, kdy zejména na začátku roku jsme dodržovali nutná epidemiologická nařízení a návštěvnost tím byla do značné míry ovlivněna,“ uvedl ředitel kina Oko Kamil Navrátil.

Výsledek je vedle návštěvnosti několika trháků též oceněním patriotismu diváků k jejich oblíbenému kinu. Absolutní primát co do návštěvnosti patří filmu Mimoni, na druhém místě se umístila pohádka Tajemství staré bambitky 2, která pomohla nastartovat opětovné chození do kina po koronavirových omezeních. Třetí místo bral snímek Avatar 2.

„Na Avatara se stále chodí a doposud ho vidělo více než 4600 diváků. Příjemným překvapením je film Jeseníky – království horské divočiny, který se umístil v loňském roce na desátém místě. Po sečtení výsledků i s lednem vystoupaly Jeseníky na šestou pozici, což nás velmi příjemně překvapilo,“ doplnil Kamil Navrátil.

Kino Oko prošlo v roce 2018 velkou modernizací. Novou podobu získalo foyer včetně kavárny. Prostor je laděný do stylu první republiky, kdy byla budova postavena. Kino disponuje prostorovým zvukem Dolby Atmos.