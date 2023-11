Ojedinělá dražba se uskutečnila 1. listopadu v Šumperku. Město se při ní zbavovalo nepotřebné techniky civilní ochrany. K mání byly elektrocentrály, radiostanice, polní kuchyně či polní toaleta. Skříňovou Pragu V3S vítězný zájemce vydražil za devítiapůlnásobek vyvolávací ceny.

Dražba techniky CO v Šumperku. | Video: Petr Krňávek

První listopadovou středu dopoledne bylo v areálu Kova Invest na okraji Šumperku živo. Do jedné z hal mířili zájemci o historickou techniku. Sloužila pro potřeby civilní ochrany a město se ji rozhodlo prodat.

„Dražíme ji z důvodu jejího fyzického stáří. Její využitelnost pro odstraňování následků mimořádných událostí nebo řešení krizových situací je minimální. Jsou to padesát, šedesát let stará zařízení a jejich připojení do současných sítí je velmi rizikové,“ řekla vedoucí krizového řízení Města Šumperk Michaela Bačová.

Dražba techniky civilní ochrany v Šumperku.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

K mání byly tři elektrocentrály, polní kuchyně, ruční radiostanice či barely na motorovou naftu.

Kuriozitou byla dvě polní WC se zástěnami.

Na prohlídce se během dvou hodin vystřídalo kolem sedmi desítek uchazečů. Do Šumperku přijeli až z Liberce, Prahy nebo Plzně. „Zájemci jsou zejména nadšenci nebo lidé, kteří se v historické technice orientují. O technických parametrech mají povědomí, dotazují se spíš na průběh dražby samotné,“ řekla Michaela Bačová.

Nejvíce se uchazeči zajímali o skříňovou Pragu V3S vyrobenou roku 1967. „Auto je s technickou, registrované, provozuschopné, pravidelně servisované, projížděné. U elektrocentrál uplynulých pět let provozní zkoušky ani revize dělány nebyly,“ dodala.

Prodávanou techniku získal v první polovině 90. let 20. století šumperský okresní úřad. Tehdy ji jako přebytečnou vyřazovala armáda nebo správa hmotných rezerv. Po zrušení okresních úřadů v roce 2002 přešla část techniky pod hasičský záchranný sbor, zbytek zůstal městu Šumperk.

Podle Jiřího Skrbka, který měl roky oblast civilní ochrany na šumperské radnici na starosti, měl každý kus své určení.

„Tato centrála byla pro náhradní napájení radnice. Tyto dvě byly plánované pro čerpací stanice pohonných hmot. V3S při povodni v roce 1997 sloužila při distribuci humanitární pomoci na cvičišti na Zábřežské jako přístřeší pro vojáky,“ ukazoval na jednotlivé kousky.

V minulosti byla ve skladech civilní ochrany i velká elektrocentrála pro nouzové napájení věznice Mírov nebo vyprošťovací tank. Část věcí už město před několika let prodalo, tank je vystaven ve vikýřovickém muzeu silnic.

„Technika neležela odstrčená. Ke všemu byli lidé, parta asi 35 dobrovolníků. Probíhalo školení řidičů, dělali kondiční jízdy, strojníci na obsluhu centrál absolvovali školení, pravidelně se nacvičovalo,“ popsal Jiří Skrbek.

Ve středu odpoledne získala technika nové majitele. Trojice elektrocentrál se vydražila za ceny od 34 do 44 tisíc korun, polní kuchyně za 35 tisíc, vysílačky od 200 do 410 korun. Prodat se za vyvolávací cenu 500 korun podařilo i polní toaletu.

Největší zájem byl podle očekávání o automobil Praga V3S. Vyvolávací cena 20 tisíc korun se vyšplhala na konečných 190 tisíc. Na ocet tak nakonec zůstaly pouze kanystry na oleje a naftu.