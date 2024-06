Roky se zde lidé chodili fotografovat, dnes zde přichází potřební pro jídlo nebo oblečení. Na místě někdejšího fotoateliéru u šumperského nádraží nedlouho funguje výdejna potravinové banky, kterou provozuje Armáda spásy.

Výdejna potravinové a materiální pomoci v Šumperku. | Video: Petr Krňávek

Když člověk vkročí do místnosti, na první pohled si připadá jako v obchodě. V regálech jsou úhledně vyskládané těstoviny, konzervy, olej či sypké směsi.

„Má to asociovat blízkost systému obchodů, ne že si člověk přijde pro pomoc jako žebrák. Zboží zde není za peníze, ale výdejna má svá pravidla. Člověk sem může přijít jednou za měsíc a odebrat si jen určitý počet komodit, aby potravinová banka nenahrazovala nakupování,“ řekl David Jersák, oblastní ředitel Armády spásy. Ta šumperskou výdejnu Potravinové banky v Olomouckém kraji provozuje.

Pro pomoc se stydí přijít

Z každého z regálů si může potřebný člověk vzít pět kusů potravin. Rodina osm, senior šest. Výdejna má být možností, jak pomoci části populace postižené chudobou. „Cílíme zejména na seniory, případně maminky samoživitelky. Tito lidé často z důvodů obav, stigmatizace, si nejdou říct o sociální dávky. Nebo jsou zvyklí vycházet opravdu z mála. Snažíme se těmto lidem pomáhat, aby na své problémy nebyli sami,“ doplňuje David Jersák.

Místo bývalé zušky v Zábřehu bude odlehčovací služba. Pomůže starým lidem

V jednom z regálů jsou potraviny v plné kvalitě, v druhém ty po datu minimální trvanlivosti, ale stále bez problémů poživatelné. Druhé jmenované pochází z darů obchodních řetězců. Potravinové banky jsou i jedním z nástrojů, které mají zamezit plýtvání.

A nezůstává jen u jídla. Na věšáku se nachází oděvy, z nichž část pochází z nedávno zrušené textilní prodejny v areálu Obchodního korza. Oblečení od končícího prodejce odkoupil nový vlastník areálu a kompletní sortiment obchodu v hodnotě sto tisíc korun věnoval jej Armádě spásy.

Oblečení i pro maminky s dětmi

„Pokud mohu mluvit za společníky naší firmy, nezapomínáme na svou společenskou odpovědnost podporou sportu, kultury a potřebným. Dar je naplněním této naší vize,“ řekl Luboš Cekr ze společnosti G-lotus, která areál Obchodního korza vlastní.

Obchodní korzo v Šumperku má nové majitele. Bude zde McDonald’s nebo KFC?

Davida Jersák doplnil, že Armáda spásy vybírá darované ošacení, například z pozůstalostí nebo od rodičů, jimž odrostly děti. Co nevyužijí její klienti, dává k dispozici dalším potřebným.

„Jedna z variant je tato výdejna, o oblečení jsme rozšířili její sortiment. Věci, které bychom běžně nevyužili a byly dětské, jsme darovali Pontisu, který má dům pro maminky s dětmi. Dáváme je i do dalších zařízení v kraji, která pracují se sociálně potřebnými. Co získáme, se snažíme rozdělit. Abychom věci zbytečně nedrželi, ty neztrácely na hodnotě a byly použitelné co nejdřív,“ přiblížil David Jersák.

Dar od majitelů Obchodního korza tvoří desítky kusů nejrůznějšího oblečení a obuvi. „Chceme ho rozpouštět průběžně, i podle ročního období,“ uzavřel ředitel Armády spásy.