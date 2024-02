Dva muži, kteří loni v listopadu na dálnici D35 u Mohelnice zachránili život řidiči, jehož auto začalo za jízdy hořet, se mohou od pondělka 26. února pyšnit titulem Gentleman silnic. Josef Faltýnek a Jaroslav Hetmánek neváhali a pohotově přispěchali šoférovi v hořícím autě na pomoc.

Josef Faltýnek a Jaroslav Hetmánek zachránili život muži, kterého vytáhli na dálnici u Mohelnice z hořícího auta. Převzali ocenění Gentleman silnic. | Foto: Policie ČR

Událost se stala ve čtvrtek 23. listopadu loňského roku krátce před pátou hodinou odpoledne. Josef Faltýnek jel po dálnici D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici. Kousek před Mohelnicí si všiml, že je na silnici nějaký problém.

„Viděl jsem výstražná světla aut přede mnou. Najednou se objevil kouř a plameny,“ popisuje nepříjemnou situaci Josef Faltýnek.

To, co viděl, byl hořící automobil. „Při projíždění kolem jsem nahlédl dovnitř a uviděl sedící osobu. Nechal jsem své auto v bezpečné vzdálenosti a utíkal zpět. Zarazilo mě, že ostatní řidiči pokračovali dál, jako kdyby se nic nedělo. Zastavil tam jediný další člověk,“ dodává.

Řidič pekárny zachránil dva životy po hrůzné bouračce. Nikdo mu nepomohl

Tím člověkem byl Jaroslav Hetmánek. Oba muži se ihned vydali osobě v hořícím autě na pomoc. Za volantem seděl starší muž, který odmítal vozidlo opustit.

Auto hořelo, řidič se křečovitě držel volantu

„Pán vůbec nespolupracoval. Pravděpodobně byl v šoku. Křečovitě se držel volantu. Snažili jsme se mu vysvětlit, že musí okamžitě pryč. On jen argumentoval tím, že přece není možné, aby jeho auto hořelo, když bylo nedávno v servisu,“ vysvětluje Josef Faltýnek.

Společnými silami se mužům podařilo vytáhnout řidiče ven a dostat ho ke svodidlům, dostatečně daleko od nebezpečí. „Zůstal jsem u něj, kontroloval ho a čekal na příjezd záchranářů. Komunikoval jsem s ním a zkoušel zjistit, co se stalo, ale pán nebyl schopný adekvátně reagovat,“ uvádí Jaroslav Hetmánek.

Gentleman silnic ze Šumperska: řidiče, který ho naboural, vyprostil z plamenů

Josef Faltýnek se mezitím snažil uhasit hořící automobil. „Sbíral jsem malé hasicí přístroje z aut od ostatních řidičů. Vůz už byl ale tolik v plamenech, že toho moc nezmohly,“ vzpomíná.

Lhostejnost některých lidí mě zarazila

Doprava na dálnici se zastavila a u požáru se začali shlukovat další řidiči. „V tu chvíli mě rozčílila lhostejnost lidí okolo. Když jsem tam běhal, prosil o pomoc a sháněl hasicí přístroje, spousta z nich neměla nic lepšího na práci než celou věc natáčet,“ popisuje Josef Faltýnek.

Našli se ale i svědkové, kteří chtěli pomoct. „Jedna paní například zařídila telefonát na linku 112 a přinesla pro pána deky,“ připojuje Jaroslav Hetmánek. Za několik minut na místo dorazily složky záchranného systému a muže si převzali olomoučtí záchranáři.

Ve Zlatých Horách hořel linkový autobus. Naštěstí bez cestujících

„Policisté, kteří na místě zasahovali, vnímali jednání zachránců jako velmi odvážné a záslužné. Řidič se nadýchal toxických zplodin a nebyl schopen se sám z vozidla dostat. Pokud by ho včas nevytáhli, téměř jistě by to pro něj mělo fatální následky. Oběma mužům patří velké poděkování,“ řekl Libor Giesel, ředitel šumperského územního odboru policie.

Oba zachránci se shodli na tom, že muž v hořícím automobilu byl zřetelně vidět, přesto ho spousta řidičů pouze objela a nijak nezasáhla. „Oba ocenění ale věděli přesně, že je potřeba zasáhnout, a to také udělali. Naplňují tak bezezbytku cíl našeho projektu – totiž motivovat ostatní účastníky silničního provozu k tomu, aby se v obdobných situacích zachovali stejně a pomohli,“ uzavírá Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.