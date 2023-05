/VIDEO, FOTOGALERIE/ Šumperk kdysi. Takové jméno nese nová fotografická publikace, která zachycuje město a jeho okolí v uplynulých desítkách let. Autorem snímků je legendární šumperský fotograf Josef Pavlíček.

Publikace Šumperk kdysi. | Video: Petr Krňávek

Unikátní kniha obsahuje stovky černobílých snímků, které Josef Pavlíček pořídil od 50. do 90. let minulého století. „Je to pomyslná procházka od radnice různými ulicemi města. Skončili jsme na Vyhlídce,“ shrnul spoluautor publikace a syn Josefa Pavlíčka Jaroslav.

Snímky z rozsáhlého archivu vybíral spolu s další spoluautorkou Michaelou Stuchlou. Je tvůrkyní grafického zpracování a kniha vznikla na její popud. Jaroslav Pavlíček je autorem rozšířených popisků k fotografiím.

Drtivá většina z více než 360 stran je věnována kapitole Šumperk kdysi. Obsahuje stovky pohledů na známá místa Šumperku i na ta, která jsou zrakům veřejnosti běžně skryta, neexistují nebo změnila svou podobu k nepoznání.

Mladší čtenáře tak zřejmě překvapí, jak zchátralé bývalo historické centrum Šumperka. K nepoznání se změnila zástavba v trojúhelníku ulic Československé armády, Lidická a 8. května, Havlíčkova ulice nebo náměstí Republiky. Nechybí fotografie Hlavní třídy, vyhořelého divadla, výstavby průtahu města nebo nových čtvrtí a sídlišť.

Součástí knihy je také kapitola Sabatier, což byla poměrně složitá fotografická technika zvýrazňující kontury snímku, a životopisná část věnovaná samotnému Josefu Pavlíčkovi.

Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu z roku 2020. Trefuje se také do vlny zájmu veřejnosti o historické fotografie, které jsou sdíleny ve skupinách na sociálních sítích.

Josef Pavlíček přišel do Šumperku koncem 40. let 20. století. Dlouhá léta pracoval v takzvané Sanatorce. Jeho snímky zachycující tuto legendární budovu, její pacienty a personál byly v roce 2017 publikovány v knize Šumperská Sanatorka.

Fotografování bylo Pavlíčkovou celoživotní vášní. „Zkraje bylo focení pro mého tátu koníček. Zůstalo mu na celý život. Pracoval ve zdravotnictví, dlouhá léta v Sanatorce, potom v nemocnici. Hlavně v důchodu hodně spolupracoval s radnicí. Někdy se říkalo, že byl dvorním fotografem Šumperka. Fotil prakticky do konce života. On nedokázal sedět, fotografováním žil. Doma jsme neměli koupelnu, ale temnou komoru se vším všudy,“ zavzpomínal Jaroslav Pavlíček na svého otce.

Během své kariéry vystřídal Josef Pavlíček řadu fotoaparátů zejména východoevropské výroby. Snem pro něj zůstávaly značky přístrojů jako Hasselblad nebo shiftovací objektivy, které na snímcích dokáží vyrovnat sbíhající se svislice budov a používají se zejména při fotografování architektury. V závěru života ho „chytila“ digitální fotografie.

„Snažil se jít touto cestou. Pořídil si zrcadlovku, základní užívání počítače ve zpracování fotografií ve svém věku také zvládl. Líbilo se mu, že je celý proces fotografování jednodušší,“ doplnil Jaroslav Pavlíček.

Snímků se sešlo tolik, že autoři stáli před volbou, a to vytvořit velmi objemnou publikaci, nebo jich velkou část vyřadit. Nakonec se rozhodli rozdělit knihu do dvou dílů. Druhý by měl být vytištěn ještě letos. Bude obsahovat snímky šumperského Kotle, odchodu sovětské armády nebo povodní v roce 1997.

Kniha Šumperk kdysi je k mání v knihkupectví Duha, v šumperském muzeu nebo si ji lze objednat na webu sumperk-kdysi.cz. Zájem o ni je mezi lidmi velký. „Ohlasy jsou zatím hodně pozitivní,“ uzavřel Jaroslav Pavlíček.