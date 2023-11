/VIDEO, FOTOGALERIE/ Je maminkou devíti děti, část z nich sama doma učí, k tomu podniká. Ivana Sovadinová ze Šumperku před pár týdny převzala ocenění v soutěži Maminka roku. „Byla bych ráda, kdyby to povzbudilo další lidi,“ říká, když se dělí o svůj životní příběh.

Maminka podnikatelka roku - Iva Sovadinová ze Šumperku. | Video: Petr Krňávek

Ivana Sovadinová v půli října cestovala do Prahy. Převzala si zde ocenění za vítězství v kategorii podnikatelek v soutěži Maminka roku. Do soutěže ji přihlásil manžel Václav na podnět nejstarší dcery.

„Dosti dlouho jsem zvažovala, jestli do toho jít. Bylo to zrovna v těžkém období, kdy jsem si říkala, kolik věcí nezvládám. Všechno se na mě sypalo, děti byly nemocné, do toho kupy prádla, byla jsem vyčerpaná. A můj muž mě přesto chtěl podpořit, že to všechno zvládneme,“ popisuje Ivka.

Do finále v každé kategorii postoupily tři favoritky s nejvyšším počtem hlasů od veřejnosti. Iva získala od podporovatelů hlasů absolutně nejvíc, přes 92 tisíc. A to přesto, že si nebuduje žádnou komunitu podporovatelů na sociálních sítích.

„Do mé podpory se zapojila spousta dalších lidí. Myslím, že to nebylo jen o osobních preferencích, protože mě ti lidé kolikrát vůbec neznali, ale že chtěli podpořit velkou rodinu. To byl i důvod, proč jsem do soutěže šla. Chtěla jsem podpořit velké rodiny. Dnes je opravdu potřeba, aby existovali lidé, kteří mají hodně dětí,“ říká osmatřicetiletá žena.

Iva Sovadinová má dětí opravdu hodně. Nejstarší je šestnáctiletá Klára, poté patnáctiletý Kuba a dvanáctiletý Matěj. Jedenáctiletou Aničku, devítiletou Marušku a sedmiletou Barunku učí jejich máma doma. Následuje pětiletá Markétka a tříletý Filípek, nejmladší Dominik má rok.

S manželem a dětmi žije Iva na statku na okraji Šumperka. Říká, že mají poklidný život, což vzhledem k počtu potomků zní překvapivě. Velkou roli hraje fakt, že menší děti vyučuje v domácí škole.

„Když byli Klárka a Kuba malí, dávala jsem je chviličku do školky. Bylo strašně náročné je ráno rychle vypravit, samý hluk a stres. Teď můžou děti ráno v poklidu začít den. Tři větší mají domácí školu, s menšími můžeme začít v klidnějším režimu, protože nikam nespěcháme. Když něco o pět minut nestihneme, nezničí nás to,“ líčí Iva Sovadinová.

Na statku, kde Sovadinovi žijí, zároveň pracují. Václav v bývalé stáji přetvořené na dílnu vyrábí dřevěné hračky a další výrobky pro děti ze dřeva a překližky.

„V roce 2017 jsme začali vyrábět houpací prkna a byl to docela rychlý rozjezd. Během několika měsíců jsme věděli, že manžel opustí dosavadní způsob podnikání a vrhne se do tohoto, protože zájem byl obrovský. Dnes už ví, že nic jiného dělat nebude, hračky nás živí,“ říká Iva.

Na výrobě hraček se podílí oba. Zatímco Vaškovou doménou je práce v dílně, Iva navrhuje design hraček, maluje dřevěné figurky, zvířátka, připravuje kreativní sady. Jejím vlastním projektem je Šikulík, vlastnoručně kreslené materiály pro výuku a volný čas. Pod značkou Domeczech dnes u Sovadinů kromě houpacích prken vznikají i dřevěná autíčka, stavebnice, figurky, kreativní sady nebo geoboardy Logiko.

„Všechno vzniká na základě potřeb dětí. Kluci milovali rytíře a středověk, vyrobili jsme jim hrady a s Vaškem jsme vymysleli celou stavebnici. Filípek od mala miloval autíčka. K třetím narozeninám dostal první vláček vyrobený na dřevěné vláčkodráhy, do kterého se dají vkládat panáčci. Už ho má spousta dalších dětí, za měsíc lidé zjistili, že právě toto potřebují,“ popisuje Iva způsob tvorby nových hraček.

S blížícími se Vánocemi bývá u Sovadinů každý den síň plná krabic se zásilkami pro zákazníky. Některé balíčky odchází pomalované sluníčky nebo srdíčky. „To když kolem nich proběhnou děti s fixami,“ líčí Ivka specifika rodinného podnikání.