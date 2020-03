Když už někdo vyrazil do centra Šumperku, zbytečně se nezastavoval. Lidé se snažili vzájemně vyhýbat. Malá fronta se utvořila jen před galanterií, ve vzorném odstupu zde postávalo několik lidí, kteří chtěli sehnat materiál pro výrobu roušek.

Do centra ostatně ani nemá příliš cenu chodit – většina obchodů na pěší zóně je zavřených. Výjimku tvoří několik prodejen s potravinami.

„Dnes je to dobré, lidi roušky nosí, ale včera je neměl každý druhý. Někdo když vejde dovnitř, tak si ji sundá. Takového člověka musím napomenout,“ poznamenala prodavačka jednoho z obchodů.

S realitou posledních dnů se obchodníci a poskytovatelé služeb vyrovnávají různě. V obchodě s polotovary vyzývají zákazníky, aby vstupovali jen po třech. Prodejna bytového textilu avizuje, že i ona má látky na roušky. A jedna z pohřebních služeb uvádí, že kvůli nemožnosti zajištění ochrany zdraví smutečních hostů sjednává prozatím jen pohřby bez obřadu.

Novinky ze Šumperku

Město Šumperk začal od středy 18. března využívat mobilní rozhlas. Jde o další kanál, jehož prostřednictvím lze co nejrychleji informovat obyvatele. V současné době se lidé mohou registrovat na https://sumperk.mobilnirozhlas.cz/registrace. Na uvedené mobilní číslo a e-mail budou zaregistrovaným uživatelům chodit aktuální zprávy.

Město Šumperk s účinností od čtvrtka 19. března do středy 1. dubna ruší zpoplatnění parkování na všech stanovištích placeného parkování ve městě Šumperk.

Dobrovolní hasiči ze Šumperska se budu podílet na hlídání hranic území, které jsou uzavřená kvůli zvýšené nákaze koronavirem. Ze Šumperku se bude jednat o maximálně čtveřici dobrovolníků, která se bude obměňovat.

Krizový štáb Šumperka se rozhodl v době karantény zajistit péči pro děti pracovníků ve zdravotnických, bezpečnostních profesích, sociálních službách a jiných strategických profesích. Od středy 18. března je zajištěna péče o děti ve věku od 3 do 6 let v Mateřské škole Veselá školka v ulici Prievidzská a o děti ve věku od 7 do 12 let na Základní škole Šumavská. Pro všechny skupiny dětí je zajištěno zdarma stravování a pitný režim, provozní doba obou zařízení je od 6.00 do 16.30 hodin.

Město Šumperk na jedné ze škol zajišťuje provoz vývařovny pro veřejnost. Zájemci se mohou informovat o možnostech a podmínkách odběru stravy na e-mailu: info.senior@sumperk.cz nebo na informačních linkách města 583 388 601, 583 388 605, 583 388 412.

V nelehké situaci pomáhají organizaci sociálních služeb Pontis Šumperk šumperští středoškoláci, zaměstnanci, kteří pracují z domu i další dobrovolníci. „I přes nelehkou situaci, která spočívá hlavně v personálním oslabení, jsme se svépomocně zapojili do šití roušek. Pro poskytování našich služeb jsou roušky nezbytností. Rádi bychom ochránili rouškou jak naše pracovníky, tak i naše klienty,“ říká zástupkyně ředitele Pontisu Bohdana Březinová.

Roušky šijí zaměstnanci, kteří zůstali doma kvůli ošetřování člena rodiny. Ve svém volném čase sedí u šicích strojů i ti, kteří v těchto dnech pracují v rámci home office. „ Moc si vážíme i nabídnuté pomoci pracovníků Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku, kteří nám přislíbili našít větší množství potřebných roušek. Také nás moc potěšila nabídka pomoci ze strany studentů středních škol v Šumperku. Veškeré pomoci si moc ceníme a děkujeme za ni,“ dodal ředitel společnosti Miroslav Adámek.