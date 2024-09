V Šumperku ve čtvrtek 12. září zasedla povodňová komise obce s rozšířenou působností. V rámci schůzky se setkali zástupci integrovaného záchranného systému, provozovatelů veřejné infrastruktury a Městského úřadu Šumperk. Smyslem bylo zejména koordinovat přípravy na avizovanou povodeň.

Podle starosty Miroslava Adámka by průtoky na Desné, Moravě a dalších tocích mohly dosáhnout úrovně padesátileté vody. „Chci ujistit občany, že jsme připraveni a v pohotovosti,“ uvedl. Obyvatele prosí, aby sledovali pokyny veřejné správy a zachovávali klid.

Chystají se zásoby pytlů i voda ve vodojemech

Profesionální hasiči územního odboru Šumperk se na možné vydatné srážky připravují už od středy 11. září. Zásoba pytlů s pískem je určena pouze pro řešení akutních a život ohrožujících stavů.

„Hasiči apelují na veřejnost, aby v rámci ochrany svého zdraví a majetku přijímali sami preventivní opatření, včetně využití běžně dostupných pytlů s pískem nebo s jiným sypkým materiálem, jako je třeba hlína“ upřesnil starosta Adámek, který předsedá povodňové komisi.

Na avizovanou povodeň se připravují také Vodohospodářská zařízení Šumperk a Šumperská provozní vodohospodářská společnost. Zásoby pitné vody jsou na maximální úrovni, aby odolaly případnému výpadku úpraven vody. Společnosti také shromažďují techniku pro případnou nouzovou distribuci pitné vody.

Pomoci má vypouštění Dlouhých Strání

Na předpovídanou povodeň se připravují i menší obce. Například Loučná nad Desnou, která při poslední velké povodni v roce 1997 patřila k nejpostiženějším.

Máme svolané všechny krizové štáby, povodňové komise, hasiče. Všechno, co se udělat dalo, jsme udělali. Dostali jsme pozitivní zprávu od pana hejtmana, že je zajištěno vypouštění nádrže Dlouhých Strání v co největším měřítku. To by nám mělo výrazně pomoct. A přiznám se, že jsme ve fázi, kdy se připravujeme i na evakuace,“ řekla ve čtvrtek 12. září kolem poledne starostka Loučné Petra Harazímová.

Na povodeň se připravuje také veřejná správa a krizové složky na Jesenicku. „Včera večer poprvé zasedala povodňová komise. Rozdaly se základní úkoly. Dobrovolní hasiči a městská policie kontrolují v celém okrese stav toků i situaci v jejich okolí. Apelovali jsem na občany, kteří mají nějaký materiál nebo předměty v blízkosti vodních toků, aby je preventivně zabezpečili,“ zmínila mluvčí města Jeseník Markéta Kaniová.

Po celý pátek budou Technické služby Jeseník vydávat občanům Jeseníku ve svém areálu písek. Ten si mohou naplnit do vlastních pytlů a zabezpečit své nemovitosti.

Už od středy plní pytle s pískem i v sousední České Vsi. „Zkontrolovali jsme stav techniky, jestli je všechno funkční, nabité, jestli máme všude vše v pořádku. Řekli jsme si místa, kterým se budeme prioritně věnovat. Stanovili jsme si harmonogram, kam se bude volat, co se bude objíždět, jak se budou kontrolovat toky, kdo bude držet noční pohotovosti. Děláme to, co dělají asi všichni,“ shrnul starosta České Vsi Petr Mudra.

Starosta: ve stoletou vodu pořád úplně nevěřím

Řeka Bělá tvoří osu vesnice. Povodní by byla ohrožena velká část zástavby. „Když bychom vzali stoletou vodu, tak zhruba půlka. Ale já pořád ve stoletou vodu úplně nevěřím. V první fázi odhaduji možné postižení na dvacet procent. Připravujeme se a počítáme s veškerými variantami, ale stoletou vodu nejsme schopni nijak podchytit a ovlivnit. Spíš budeme rozlišovat, jestli někde zachráníme důležitý objekt, nebo někomu vytopený sklep,“ doplnil Petr Mudra.

Podle prognózy, kterou ve čtvrtek dopoledne namodelovali hydrologové, by měla Morava v Raškově a Desná v Šumperku dosáhnout výše čtyř metrů. Kulminovat by měly v neděli dopoledne. Obdobné výše by měla dosáhnout i Bělá v Mikulovicích, zde se kulminace podle čtvrtečních prognóz očekává v neděli brzy ráno.