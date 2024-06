Celodenní vstupné pro dospělého na Bratrušáku vyjde na 180 korun, loni činilo rovnou stokorunu. Za čtvrthodinový pobyt ve vodním parku Wibit zaplatí zájemce dalších padesát korun.

Ceny vstupného na koupalištích na Šumpersku a Jesenicku.

Bratrušovské koupaliště Šumperk

Otevírá 29. června 2024

Dospělí: 180 Kč, 120 Kč po 16. hodině

Děti do 15 let, ZTP/P: 100 Kč, 60 Kč po 16. hodině

Děti do 100 cm výšky – 5 let: zdarma

Senioři nad 60 let, studenti: 130 Kč, 100 Kč po 16. hodině

Rodinné vstupné 2+2: 450 Kč, 380 Kč po 16. hodině

V ceně vstupného jsou zahrnuty atrakce v areálu koupaliště, mimo vodního parku Wibit, Beachlub (altány s lehátky), sportovního náčiní. Wibit - vodní park (15 min.) 50 Kč, Beachclub - altán s lehátky 1/2den 200Kč, celý den 400Kč

Plocha pro odstavení vozidel (pouze pro návštěvníky koupaliště) 30Kč/den

Podrobnosti na webu Bratrušovského koupaliště.

Koupaliště Jeseník

Dospělí: 150 Kč celodenní, 80 Kč 9 – 14 hodin, 100 Kč 14 – 20 hodin

Senioři nad 65 let, studenti do 26 let, děti do 15 let, ZTP, ZTP/P: 100 Kč celodenní, 60 Kč 9 – 14 hodin, 70 Kč 14 – 20 hodin

Děti do 5 let: zdarma

Rodinné vstupné: 2+1 350 Kč, 2+2 380 Kč, 2+3: 400 Kč

Plavání po práci (17 – 20 hodin): 50 Kč

Podrobnosti na webu jesenického koupaliště.

Koupaliště Zábřeh

Dospělí: 150 Kč, od 14 hodin 130 Kč, od 18 hodin 110 Kč

Senioři 60+, studenti do 26 let, ZTP: 130 Kč, od 14 hodin 120 Kč, od 18 hodin 100 Kč

Děti 3 – 15 let: 100 Kč, od 14 hodin 90 Kč, od 18 hodin 80 Kč

Děti mladší 3 let: zdarma

Otevírací doba a další informace na webu Plaveckého areálu Zábřeh.

Koupaliště Ruda nad Moravou

Otevřeno od 1. 7. do 31. 8. od 10 do 20 hodin za příznivých klimatických podmínek

Dospělí: 80 Kč, od 17 hodin 60 Kč

Děti: 60 Kč, od 17 hodin 40 Kč

Děti do 3 let: zdarma

Koupaliště Loštice

Otevřeno od 28. června od 10 do 19 hodin (dle počasí)

Dospělí: 100 Kč, půlden 60 Kč

Děti, senioři a ZTP: 60 Kč, půlden 40 Kč

Rodinné (2+2): 260 Kč, půlden 160 Kč

Koupaliště Vlčí důl

Přístupné bez vstupného, občerstvení za příznivého počasí v odpoledních hodinách, o prázdninách od 10 hodin.

Podrobnosti a akce na Facebooku Vlčího dolu.