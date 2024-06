Krajský soud v Olomouci ve středu 26. června podmínečně zastavil trestní stíhání šumperského místostarosty Karla Hoška. Obžaloba jej vinila ze tří trestných činů. Státní zástupce proti rozhodnutí soudu podal stížnost.

Reakce Karla Hoška na rozhodnutí krajského soudu v Olomouci. | Video: Petr Krňávek

Případ souvisel s Hoškovým bývalým zaměstnáním v Místní akční skupině Horní Pomoraví. Podle obžaloby měl zfalšovat několik lékařských potvrzení v souvislosti s rekvalifikačními kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané na Hanušovicku. Obžalován byl ze zločinů dotačního podvodu, poškozování finančních zájmů Evropské unie a padělání a vystavené nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Do potvrzení zasáhl, dotační podvod to nebyl

Soud dospěl ke skutkovému závěru, který je právně hodnocen výrazně mírněji. Podle něj obžalovaný ve čtyřech případech zasáhl do lékařského potvrzení, doplnil do nich datum. V jednom případě dokonce dopsal text; v tomto případě potvrzení hovoří o opačném výsledku, než zdravotní stav účastnice kurzů skutečně byl. Nebylo však prokázáno, že by obžalovaný uvedl nepravdivé údaje v souvislosti s žádostí o dotaci.

„Dotačního podvodu se lze dopustit jen tehdy, pokud v souvislosti se žádostí o dotaci uvedeme nepravdivé údaje. Máme prokázáno, že obžalovaný manipuloval s lékařskými potvrzeními, které dokládal v rámci kontroly, která probíhala dlouho po rozhodnutí o poskytnutí dotace a dlouho poté, co byla dotace reálně poskytnuta,“ řekl předseda soudního senátu Vladimír Najdekr.

Karel Hošek je za výsledek případu rád. „Bylo to složité, pro mě velmi nepříjemné, jsem rád, že soud zastavil stíhání a neodsoudil mě. Neshledal okolnosti, že by došlo k trestnému činu, což jsme věděli celou dobu,“ řekl.

