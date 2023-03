Proč známá šumperská kavárna otevřela pobočku u hřbitova a krematoria? Tato otázka asi napadne řadu lidí, kteří při jízdě Zábřežskou ulicí v Šumperku vidí na místě bývalého květinářství provozovnu s nápisem Pikola. Skutečnost je však poněkud jiná.

„Záměr v tom určitě je. Kavárna je vidět nejvíc, ale je z náplně této budovy nejméně důležitá,“ říká spolumajitel kavárny Pikola Jiří Giesl.

Nejdůležitější pro Pikolu je sklad surové kávy a pražírna. Jejím srdcem je moderní pražička, jedna z vůbec nejlepších, kterou lze na trhu pořídit. V současnosti měsíčně praží zhruba tunu kávy, ambicí Jiřího Giesla je dostat se na dvojnásobek.

Tak trochu jiná káva. A čerstvě upražená

„Má o dost větší kapacitu než naše původní, chceme ji naplnit. Kavárny v různých městech od nás odebírají kávu. Touto cestou chceme jít. Jiný typ kávy také chceme nabízet do kanceláří,“ přibližuje Jiří Giesl.

Výrobu z centra města na okraj přestěhoval z praktických důvodů. „Pražírnu a sklady jsme měli hned vedle kavárny. Bylo to ale hrozně malé a nepraktické kvůli dodavatelům. Když nám na paletě dovezli kafe, museli jsme zastavovat dopravu. Dlouho jsme sháněli něco na okraji, až bylo na prodej toto. Nejprve jsme si říkali, že i kvůli krematoriu v sousedství to není vhodné. Ale pak nám došlo, že tu s pražírnou nikomu vadit nebudeme,“ vykresluje postup, jak se dnes již celorepublikově známá šumperská kavárna dostala k nízké budově u výpadovky z města.

Právě blízkost hlavní silnice je výhodou ještě v dalším ohledu. Denně po ní projíždí tisíce místních i turistů mířících do Jeseníků. A obchvat Bludova bude po svém dokončení vozy i s jejich posádkami „vyplivovat“ přímo před provozovnu. Její vstupní část slouží jako espresso bar.

„Nemáme tu žádná jídla ani dezerty jako v centru. Zákazník si tu může dát rychlé kafe, a to buď na stojáka, vzít si ho k baru, nebo si ho vzít s sebou. To je fajn pro lidi, kterým se nechce zajíždět do centra. Ale zároveň se nebráníme, pokud tu někdo přijede na kafe a pracovat na počítači. Klidně ať je tu půl dne, nevadí nám, naopak jsme rádi,“ přibližuje Jiří Giesl koncept baru laděném do černobílé barevné kombinace typické pro značku Pikola.

Bar laděný do černobílé kombinace

V jeho sousedství se několikrát týdně konají smuteční obřady. „Někdo říká, to je super, všichni pak přijdou k vám. My ale na tyto hosty necílíme. Za prvé člověk po pohřbu nebývá v rozmaru, kdy by si chtěl dát kafe. Nepřišlo by mi to ani morálně správné. Ale pokud někdo přijede na pohřeb z dálky, nemusí půl hodiny čekat na parkovišti, může si u nás dát kávu a třeba se v zimě i ohřát,“ nastiňuje Jiří Giesl.

Kavárenská branže má za sebou dramatické roky. V období covidových uzávěr řada kaváren ukončila provoz, šumperská Pikola naopak otevřela pobočky v Olomouci a ve Zlíně.

Lidé si také s cílem připravit si kvalitní nápoj začali ve velkém kupovat kávovary do domácností. Na oba trendy reaguje třetí část budovy, která slouží jako školicí centrum.

Perk bude jiný

„Máme tu prostor pro kávové kurzy a workshopy, které pravidelně pořádáme pro veřejnost. Lidi na nich učíme, jak si správně a zdravě připravovat kafe doma. Zároveň slouží pro naše interní účely. Kaváren máme několik a trénujeme tu naše baristy a lidi, kteří pro nás chtějí pracovat. Zde máme možnost je všechno naučit a věnovat se jim,“ přibližuje Jiří Giesl.

V nejbližších měsících jej čeká rozjezd restaurace v prostorách šumperského hotelu Perk. „Druhou Pikolu ale nečekejte,“ avizuje odlišný koncept od dnes již proslulého podniku u náměstí.