Z areálu zmizela konstrukce po tobogánu. Do dojezdového bazénku nově ústí malá skluzavka. Jde o provizorní řešení, vedení bazénu by ji rádo příští rok nahradilo větší. Mezi novinky patří i dvě velké nafukovací trampolíny.

Altánky, které jsou soukromým prostorem pro relaxaci, stojí ve dvou řadách vpravo od velkého bazénu. I vodní plocha doznala změn. „Máme tu pirátskou zátoku se způli potopenou lodí se skluzavkou. Vedle se nachází barel, z něhož bude stříkat voda. Tato část je pro děti do čtyř, pěti let. Zvedlo se zde dno, aby maximální hloubka činila jen čtyřicet centimetrů. Taková část pro malé děti tu chyběla,“ poznamenala Kateřina Hrochová.

„Stokorunové vstupné zde bylo několik let. Všechno zdražuje, jen napuštění bazénu stojí půl milionu korun, o chemii ani nemluvě. Pokud se srovnáváme s koupalištěm v Zábřehu, oni mají vstupné 150 korun, my jsme dali 180. Třicet korun lidé ze Šumperka cestou do Zábřehu projedou. Nemáme sice tobogán, ale udělali jsme spoustu jiných atrakcí pro dospělé i děti. Téměř každou sobotu tu navíc budeme mívat akce, které jsou v ceně vstupného,“ zdůvodnila Kateřina Hrochová.

Například 13. července se tak v prostoru Bratrušáku rozloží obrovská nafukovací aréna. O týden později přijede minizoo ze Slovenska se čtyřmi desítkami mluvících papoušků.

Provozovatelé koupaliště letos zásadně investovali i do bezpečnosti. Na dění v areálu dohlíží kamery napojené na městskou policii. V provozu budou nepřetržitě. Jde o reakci na výtržnosti, které se na koupališti v minulých letech odehrály.