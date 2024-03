Z areálu bratrušovského koupaliště se v pondělí 4. března po poledni ozývaly zvuky rozbrušovačky. Jeden s dělníků s ní pracoval ve vypuštěném bazénu, zatímco jeho kolegové strhávali z betonu silnou modrou folii.

„Teď opravují nesoudržný povrch. Bude se opravovat jeden z kanálků, poté se do bazénu položí nová folie,“ popsal předseda správní rady Podniků města Šumperka Petr Hasala.

U vchodu do koupaliště ležely na hromadě kusy staré folie. „Má mít určitou tloušťku, zejména UV záření ji ztenčuje. Už měla dva roky po životnosti. Hrozilo, že v některém místě začne praskat, voda se tlakem dostane za folii, roztrhne se celá a bazén nebudeme moci používat,“ řekl Petr Hasala.

Nákup a položení nové folie vyjde na šest milionů korun. Vydržet by měla patnáct let, o polovinu déle než její předchůdkyně. Na tuto dobu tak bude prodloužena životnost koupaliště, byť bude v mezičase nutné investovat do technologie úpravy vody.

Otázka budoucnosti „Bratrušáku“ je tak pravděpodobně vyřešená. V minulých letech se přitom ozývaly hlasy, zda koupaliště, které bývá v provozu jen tři měsíce v roce, uzavřít.

Radnice totiž nechala za 170 milionů korun zrekonstruovat aquacentrum na opačné straně města. Jeho součástí je venkovní bazén se skluzavkou pro letní provoz a slunicí louka. Jak provoz aquacentra, tak letního koupaliště je nutné dotovat z veřejných peněz.

Více než folii návštěvníci zřejmě ocení nové atrakce. V areálu jich přibyde celá řada. V sousedství bazénu vznikne pláž, v dětském brouzdališti je plánována pirátská zátoka. Vedle brouzdaliště vyroste park atrakcí na vodě. V areálu budou umístěny dvě trampolíny a v zadní části dva kryté altánky. Zřízeno bude beachvolejbalové a víceúčelové hřiště.