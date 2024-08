Stromy a keře by měly být dominantou vjezdu do Šumperku. Projekt Živá brána města zvítězil v soutěži o umělecké dílo, které má oživit kruhový objezd u hřbitova. S rozhodnutím poroty ale příliš nesouzní šumperští radní. Je tak možné, že prostor bude vypadat jinak.

Autoři Lukáš Landa a Simona Rühmkorf chtěli projektem Živá brána Jeseníků do periferie města s průmyslovými halami doplnit zeleň a vytvořit zde prostředí, v němž budou moci žít ptáci či hmyz.

„Navrhovaný biotop si bere od všeho trochu - kus lesa, kus města, kus louky, kus zahrady. Vytváříme prostor, kterému budou dominovat stromy, květiny a ptáci,“ popisují autoři svůj návrh.

Šumperák jako ptačí budka

Součástí prostoru má být malý mokřad či ptačí a hmyzí budky ve tvaru legendárního domu šumperák. „Stejně jako kultovní šumperák, který představoval v 60. letech závan moderního bydlení, i my bychom tímto současným landscape gestem rádi upozornili na dnešní nedostatečné zadržování vody v krajině a na trend propojování přírody s městy, na nutnost návratu přírody do měst,“ dodávají autoři návrhu.

Podle poroty přináší vítězný návrh jasný a atraktivní koncept zeleného ostrova v jinak komplikovaném dopravním a průmyslovém uzlu městské periferie. Vítězná návrh je podle porotců výrazný symbol kontrastu města a okolní krajiny.

Udržitelné řešení, levná údržba

„Z dlouhodobého hlediska se jedná o udržitelné řešení, které s nevelkými provozními náklady zajistí trvalou kvalitu, která má navíc perspektivu postupného růstu a druhové proměny. Právě udržitelnost, proměnlivost v čase a současně jasný symbol role přírody v našem světě jsou důvody pro jednoznačnou shodu poroty nad tímto návrhem,“ stojí v hodnocení poroty.

Velké sympatie porotců vzbudily také navržené ptačí budky parafrázující šumperáky. „Jejich využití povyšuje lokalitu záměru na úroveň umělecké intervence,“ dodali porotci.

Jestli se vítězný návrh na kruháči u hřbitova zhmotní, ale není jisté. Výsledkem soutěže se již dvakrát zabývali šumperští radní. Na své zasedání si přizvali městského architekta, aby jim detailně vyložil systém soutěže a závazků, které z ní plynou. Nyní je čeká rozhodnutí, zda dají vítěznému návrhu zelenou.

Radním se líbily návrhy studentů

„Představa radních o tom, co by na tom místě mělo být realizováno, byla trochu jiná,“ vnímá starosta Šumperku Miroslav Adámek.

Radním se spíše zamlouvaly návrhy, které pro lokalitu vytvořili žáci průmyslové školy. Ty přitom součástí soutěže nebyly.

„Nyní stojíme před otázkou, jak budeme postupovat dál. Otevřené jsou všechny varianty,“ dodal starosta s tím, že věcí se budou radní znovu zabývat zřejmě po letních prázdninách.

Soutěž byla organizována v režimu České komory architektů. Cílem bylo zaručit anonymitu, nestrannost a odbornost hodnocení. Zároveň nebyla ani úplně levná. Jen na odměny radnice vyčlenila čtvrt milionu korun.

Do soutěže se přihlásilo 28 zájemců. Autoři vítězného návrhu získali odměnu 120 tisíc korun. Druhý v pořadí s odměnou 60 tisíc korun skončil návrh inspirovaný siluetou Jeseníků vymodelovanou z kovových sloupků. Porota ocenila také šumperskou autorku Ivanu Sovadinovou, která ve svém návrhu pracovala s logem města, a Vladimíra Sittu, jehož panorama Jeseníků a textilní minulost města inspirovaly pro projekt Šumperské stuhy.

Porotci odměnili i návrh inspirovaný německým názvem Šumperka a kruh z barevných skleněných desek.

Porotci měli z čeho vybírat

Podle sekretáře soutěže a městského architekta Ivo Tučka měli porotci z čeho vybírat. „Soutěž splnila účel v tom, že jsme dostali k posouzení 28 různých přístupů, co by na místě mohlo být. Konkrétní, abstraktní, sochařské, světelné. Přístupy byly pestré, počet návrhů svědčí o tom, že zadání bylo pro soutěžící zajímavé,“ řekl architekt, který rovněž ocenil vysokou úroveň mimosoutěžních návrhů žáků průmyslové školy.

Na podzim by se měla konat výstava všech soutěžních i studentských návrhů. Její součástí by měla být diskuse nad pojetím prostoru.

„Soutěž je výstup názorů odborné poroty, co by na tomto místě bylo nejlepší. Není ale hotová věc, že tam vítězné dílo skutečně bude. Doufám, že v rozhodování bude zohledněn i odborný názor, z něhož vzešlo první a druhé místo a další odměny. Možná do toho zasáhne i hlas veřejnosti, ale věřím, že diskuse bude širší, než jen politická,“ uzavřel Ivo Tuček.