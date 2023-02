Z bývalé herny je Kultibar

Zatím posledním počinem bude otevření Kultibaru. Nachází se v prostoru bývalé herny směrem k ulici 17. listopadu. Otevře se ve čtvrtek 16. února v rámci besedy s Jindřichem Buxbaumem, výstavy jeho fotografií a promítání.

Výběrko na projektanta šumperského kulturáku úřad definitivně shodil

„Hernám odzvonilo. Přemýšleli jsme, co s tímto prostorem dál. Město nám pomohlo, v prosinci jsme měli šanci tento prostor vyčistit a vymalovat. Mohla by tu probíhat rodinná i pracovní setkání nebo oslavy, workshopy. Maminky by tu mohly pořádat dětské oslavy, zástupci mladé generace pop-upy nebo výstavy. Kolega Ondra Procházka tu chce na podzim určitě uspořádat ART blok,“ vyjmenovala možnosti Kultibaru Hana Písková.

Galerie Jiřího Jílka má novou kurátorku

Změnami prochází i fungování sousední Galerie Jiřího Jílka, která letos oslaví třicet let provozu. S novým rokem do ní přišla nová kurátorka Pavlína Vogelová. Rodačka ze Šumperka má k umění blízko. Pracuje v Národním muzeu v Praze, kde se věnuje historii a teorii fotografie a filmu v novodobých českých dějinách.

Úkol pro nové vedení Šumperka: kulturák s parkem

Galerie posiluje provoz o nové kustody - brigádníky, díky nimž se stane otevřenější. V blízké době by měli mít návštěvníci možnost si v přilehlých prostorách galerie posedět u knihovničky s výtvarně zaměřenou literaturou.

„V březnu se mohou děti i dospělí těšit na výtvarnou dílnu Lept a nenadálé vlny za přítomnosti Pavlíny Vogelové a výtvarníka Ondřeje Michálka. Zájemci o dílnu se mohou hlásit už v těchto dnech, výtvarná dílna pojme pouze dvanáct účastníků. Budou mít možnost nahlédnout do principu magie rytí, leptu a otisku,“ uvedla produkční domu kultury Monika Faltusová.

Hazard skončil, in jsou koloběžky

Hazard v prostorách domu kultury skončil úplně. Naproti zmíněné herně se nacházela sázková kancelář, která se vystěhovala již v době covidu. Místo ní funguje půjčovna koloběžek.

„Koloběžky se dají půjčovat jednak přes penzion a pak lidé občas chodí si je vyzkoušet. Půjčovali jsme je na akce školám, využívají se na příměstských táborech. Je to fajn stanoviště, které v dobrém slova smyslu nutí lidi k pohybu. Zdravý pohyb chceme podporovat,“ poznamenala Hana Písková.

Ožívá legendární "déčko". Burgry a pizzou

Po pauze ožilo i legendární „déčko“. V prostorách bývalé kavárny funguje restaurace King Ketering, která se zaměřuje na burgery, pizzy a podobnou gastronomii.

Dům kultury dlouhodobě vyžaduje velkou rekonstrukci. Přípravy na ni si město vytyčilo jako jednu z letošních priorit. Dlouhodobě se ale samosprávě nedaří vybrat projekční kancelář, která by zpracovala projekt.

Čtyři roky pryč a stále jen studie. Proměna kulturáku v Šumperku se komplikuje

„Jsme v kontaktu s architektem Petrem Hájkem, aby nám se svým týmem doplnil potřebnou dokumentaci (k výběrovému řízení, pozn. red.). Co nejdříve vyhlásíme soutěž, abychom v druhé polovině roku s vybraným zhotovitelem projektové dokumentace uzavřeli smlouvu,“ řekl místostarosta Šumperku Karel Hošek.