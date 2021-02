/ANKETA/ Do budovy bývalé textilní manufaktury hodlá šumperská radnice investovat dalších deset a půl milionu korun. Rozhodli o tom tamní zastupitelé. Není přitom jisté, že zde vznikne původně plánované muzeum textilnictví. S žádostí o dotaci z takzvaných norských fondů na expozici město neuspělo.

Manufaktura v ulici Gen. Svobody v Šumperku, stav v pátek 29. ledna 2021. | Foto: Deník / Petr Krňávek

Otázku investic do manufaktury otevřel v na posledním zasedání zastupitel Radovan Auer. „Slyšel jsem, že se upustilo od plánu vybudovat tam muzeum a hledá se pro ten prostor náplň. Je rozumné do toho nyní investovat takové peníze, když nevíme, co s ním budeme dělat?“ zeptal se vedení města.