Na festival manželé žádali o příspěvek město Šumperk, Olomoucký kraj a ministerstvo kultury. „Ministerstvo kultury nám peníze nedalo. Nejvíc financí jsme dostávali od kraje a města, přibližně šest set padesát tisíc. Je velká inflace a ceny skokově rostou, ať je to za ubytování, potraviny nebo energie. Soubory musíme někde živit a ubytovat, tak jsme žádali všude navýšení. Město nám dalo stejnou sumu jako vždycky a bohužel kraj nám nedal ani to, co jsme dostávali dřív. Hlavně kraj nás letos zařízl,“ posteskl si Michal Březovský.

Díky prestižním značkám CIOFF a IOV se soubory na Mezinárodní folklorní festival v Šumperku hlásily samy. „Jsme na tom tak dobře, že jsme si mohli soubory vybírat. Teď jsme měli Kolumbii, Portoriko, hlásila se nám Francie a pak středoevropské soubory, ze kterých musíme vybírat. Kolumbie tu snad nikdy nebyla, a bohužel jsme ji museli odříct. Takový soubor sem těžko dostaneme. Do Evropy vyráží jednou za čas, jedou na větší kolečko, aby vystoupení měla nějakou návaznost,“ poznamenal Michal Březovský.

VIDEO: Krojovaný průvod prošel městem. A bylo se na co koukat

Organizace festivalu je prací na celý rok. „Drtilovi (původní organizátoři festivalu, pozn. red.) měli výhodu v tom, že byli v důchodu. Měli čas se tomu věnovat. My to musíme dělat po práci. Na festival si bereme se ženou dovolenou. Když musíme shánět sponzory, zajišťovat ubytování, stravování, dopravu, všechno musíme objíždět ve svém volnu. Úředničinu, vypisování dotací děláme většinou po večerech, kolikrát do noci. A musím podotknout, že to děláme zadarmo, není za to žádná odměna,“ popsal Michal Březovský.

Na organizaci festivalu spolupracovali manželé Březovští s městem. Pomoc ze strany města hodnotí Michal Březovský v posledních letech jako slabší. Festival sice dostával více peněz, ale musel zajistit více organizačních záležitostí, o které se dříve starala radnice.

Podle bývalého starosty Tomáše Spurného mělo město vždy snahu maximálně pomoct. „Festival byl prioritní akce a ze strany města byla vždycky absolutní snaha pomoci. Stany, lavičky, materiál, prominutí nájmu,“ zmínil.

Šumperský folklorní festival obohatí vystoupení souboru z čínské Šanghaje

Současné vedení města s Březovskými o budoucnosti festivalu jednalo začátkem letošního roku. „S panem Vondruškou, který je vedoucím oddělení kultury a vnějších vztahů městského úřadu, jsme hledali jsme cesty a snažili se vyjednávat s Olomouckým krajem o navýšení příspěvku. To se nepodařilo, někdy to tak bývá,“ zmínil starosta Šumperku Miroslav Adámek.

Nabízí se varianta, že by město pořadatelství festivalu, který je spolu s přehlídkou Blues Alive nejvýznamnější kulturní akcí ve městě a širokém okolí, převzalo. Úskalími jsou však vlastnictví zmíněných mezinárodních licencí a organizace návazných „šňůr vystoupení“ souborů z jiných kontinentů po Česku či Evropě.

Ani kdyby „folklor“ organizovalo město, bez příspěvků kraje či státu by se to pravděpodobně neobešlo. „Pokud by záleželo jen na mě, přiklonil bych se k tomu, aby festival organizovalo město. Ze začátku třeba v menším rozsahu a vybudovat by se to dalo na souborech ze sousedních zemí,“ uvažuje Tomáš Spurný.

VIDEO: Krojované soubory roztančily Šumperk

Podobným směrem přemýšlí i současné vedení města. „Neházíme flintu do žita. V nějaké podobě budeme chtít tento festival zachovat. Nebudeme ho nazývat mezinárodní folklorní, protože je to značka, která byla vybudována manželi Březovskými a jejich rodiči. Nabízeli jsme, že bychom s Březovskými společně dál diskutovali, kam celou věci posunout. Ale možná jsou ze všeho unavení. Nechávám tomu chvilku, abychom se s nimi spojili a vyjednávali,“ uzavřel Miroslav Adámek.