Výtvarník, fotograf a kurátor šumperské Galerie Jiřího Jílka Miroslav Koval byl nominován na státní vyznamenání. Za návrhem na udělení medaile Za zásluhy in memoriam prezidentem republiky stojí poslanec a šumperský zastupitel Michael Kohajda.

Miroslav Koval | Foto: Dům kultury Šumperk, se souhlasem

„Každý poslanec, stejně jako občan České republiky, může na státní vyznamenání nominovat pouze jednoho člověka. Pan Miroslav Koval byl v umělecké a galerijní sféře skutečně významnou osobností. Jeho život byl silně poznamenán komunistickou perzekucí, a i přes jeho hodnotný umělecký talent zůstal až do své smrti skromným, s přírodou svázaným člověkem,“ řekl poslanec Kohajda.

Šumperk o svou galerii nepřijde. Přichází nová kurátorka

Miroslav Koval tři desítky let úspěšně vedl šumperskou Galerii Jiřího Jílka. Za dobu svého působení z ní vybudoval prestižní umělecký stánek na celorepublikové úrovni. Třicet let se tak pod Kovalovým vedením v galerii každý měsíc otevírala nová výstava prestižních i začínajících autorů.

Miroslav Koval společně se svou ženou Anežkou, která se podílela na přípravách i fotodokumentaci akcí, se díky tomu stali nepostradatelným pilířem šumperského kulturního života.

„Přijíždějí k nám znalci výtvarného umění z celé republiky. Je to především zásluha manželů Kovalových, kteří se pro Galerii Jiřího Jílka desítky let doslova obětovali. To, že galerie patří mezi ty nejprestižnější a řadu let ji podporuje ministerstvo kultury, je ve městě velikosti Šumperka výjimečné,“ vysvětlila jednatelka Domu kultury Šumperk Hana Písková.