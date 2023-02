„Když přijdete odpoledne, budete na ně mít štěstí. Schází se tu tak od čtvrté hodiny. Bývá jich tu plná chodba. U každého okna hlouček,“ popisuje prodavačka z jedné z prodejen, která má výjev denně před očima.

Žebrota, alkohol a drogy

Skupiny vagabundů dělají podle jejích slov problémy. Situace je prý špatná každou zimu, ale letos se vyhrotila.

„Mlátí se mezi sebou, žebrají o peníze. Bývají nafetovaní nebo ožralí. Nám se vždycky vyhýbali, ale teď už chodí i sem a nadávají i prodavačkám,“ říká a líčí nedávný incident.

„Vyvrcholilo to, když sem přišel jeden a chtěl po kolegyni rohlík. A ona: ‚Čtyři koruny. – Nemám. – Tak já ti ho nedám. – Ty mně nedáš rohlík? Tak počkej!‘ Co udělá ženská, když je tu večer sama? Rychle se zamkla, měla strach, co jí udělá. Oni jsou nafetovaní, ožralí, bůhví, co udělají. Začíná to tu být docela nebezpečné,“ konstatuje.

"Sekuriťák žebral po lidech peníze"

Na nádraží působí bezpečnostní služba, jenže ta podle jejích slov nefunguje, jak má.

„Sekuriťák s nima sedí, nic jim neřekne. Když mu řeknete, že tu kouří, tak on, že nic neviděl. Dokonce tu sám sekuriťák žebral po lidech peníze,“ dodává.

Křik a zápach na nádraží v Zábřehu. Posílíme ostrahu, slibuje Správa železnic

Problémy potvrzuje i prodavačka z trafiky. „Tady na chodbě to pije, dělá bugr, sprostě na sebe nadávají, strkají se. Postávají na lavicích, když se naštvou, buší do rolet. Dokonce jednou napadli i cestujícího. I třikrát denně jsou tu policajti,“ říká žena.

„Já jsem dělala noční na benzince, takže se nebojím. Ale nevíte, co má kdo v kapse,“ dodává.

Městská policie je tu několikrát denně

Naproti nádraží sídlí městská policie. Její ředitel Martin Pelnář potvrzuje, že strážníci prostory namátkově kontrolují minimálně dvakrát denně.

„Ze strany veřejnosti jsme žádné telefonické oznámení na tísňovou linku 156 neobdrželi. Veškerá telefonická oznámení byla od pracovníka ostrahy, který si s problematickými osobami nevěděl rady,“ uvedl.

Správa železnic na šumperském nádraží v poslední době zaznamenala připomínky k činnosti bezpečnostní agentury, a to i ohledně vykazování problémových lidí z nádraží. Po agentuře proto požaduje nápravu.

Pracovník bezpečnostní agentury má být vyměněn, na směně budou „sekuriťáci“ pracovat ve dvou a zkrátí se i intervaly obchůzek.

„Na nádraží jsme kromě toho zvýšili kontroly i ze strany zaměstnanců Správy železnic. Proběhnou také společná jednání s Policií ČR a městskou policií k řešení situace problémových osob ve stanici Šumperk a užší spolupráce s bezpečnostní agenturou,“ doplnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podobné problémy panovaly v loňském roce na nádraží v Zábřehu. I zde nechala Správa železnic posílit ostrahu.