Jeden z posledních nevzhledných pavilonů Nemocnice Šumperk mění podobu. Pavilon E bude po rekonstrukci za 28 milionů korun méně náročný na spotřebu energií. Dosud v něm sídlilo neurologické a plicní oddělení, po dokončení prací k nim přibude lůžkové rehabilitační oddělení.

Revitalizace pavilonu E Nemocnice Šumperk. | Foto: Nemocnice Šumperk/se souhlasem

Součástí revitalizačních prací je kompletní výměna oken a zateplení budovy. V závěru rekonstrukce dostane pavilon díky nové fasádě moderní vzhled.

Ještě letos plánuje nemocnice v pavilonu otevřít také nové lůžkové rehabilitační oddělení, ve kterém by personál poskytoval intenzivní rehabilitační péči pacientům po operacích či interním nebo neurologickým pacientům.

Pavilon E byl až do loňského roku v majetku města. Nemocnici Šumperk se ho podařilo po řadě jednání odkoupit.

Na zateplení nemocnice získala evropskou dotaci ve výši 6,4 milionu korun. „Celkové výdaje na zateplení budovy ale reálně přesahují 28 milionů. Zbylou část nákladů tak zafinancuje přímo nemocnice,“ řekl projektový manažer Nemocnice Šumperk Jakub Jirgl.

Budova pavilonu E byla postavena ve 30. letech minulého století. Na svou dobu byla velmi moderní svým vzhledem i vybavením.

V poválečných letech sloužila jako infekční pavilon, později se přeměnila v pracoviště interního lékařství. Dodnes jí někteří pamětníci neřeknou jinak než stará interna.

Areál Nemocnice Šumperk se postupně modernizuje. Současný majitel Martin Polach ji vlastní téměř osm let a do jejího rozvoje investoval přes miliardu korun. Peníze směřují do nákupu přístrojů i rekonstrukcí budov.

Nemocnice zateplila pavilony A, B a D, v roce 2017 otevřela nově postavený radiodiagnostický pavilon za 160 milionů korun s magnetickou rezonancí.

Před dvěma lety pak otevřela pavilon P s 92 lůžky následné ošetřovatelské péče, který vznikl nákladnou rekonstrukcí budovy staré chirurgie. Kompletní rekonstrukce i s nákupem lůžek a přístrojové technologie přišla na 220 milionů korun.