Jedním z prvních pacientů oddělení je Petr Žák. V péči odborníků lůžkové rehabilitace je po vážné nehodě na motorce už od července.

„Ta nehoda byla opravdu ošklivá. Do olomoucké nemocnice mě odváželi vrtulníkem. Měl jsem velkou ztrátu krve, mnohačetné zlomeniny. Podstoupil jsem několik operací. Když mě převezli do Šumperku, nebyl jsem schopný se postavit na nohy. To, co tady se mnou dokázali, je vlastně takový zázrak,“ řekl pětatřicetiletý pacient. Dnes s pomocí personálu dokáže sejít po několika týdnech každodenní rehabilitace i poschodí.

„Petra jsme přijali s kontrakturami na nohách, omezením kloubního rozsahu, se svalovou slabostí a parézou dolních končetin. V podstatě byl přijat s prognózou, že se na vlastní nohy nikdy nepostaví. My jsme se ale rozhodli, že ho na ty nohy postavíme,“ vzpomíná vedoucí fyzioterapeutka Kateřina Svitková.

V rámci terapie začali nejprve s elektrostimulací svalů, posléze začali cvičit horní končetiny a záda.

Po třech týdnech každodenní rehabilitace se personálu podařilo Petra díky chodítku poprvé dostat na nohy. „Petr je obrovský bojovník. Když se poprvé postavil na nohy, ohromně ho to nakoplo. Já jsem mu osobně slíbila, že pokud naše oddělení někdy opustí, opustí ho po svých. To se nám snad brzy podaří a já z toho mám obrovskou radost,“ dodala vedoucí fyzioterapeutka.