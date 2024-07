A které problémy vlastně pavilon C má?

„Vedení města aktuálně podniká všechny kroky k tomu, aby nejpozději na zářijovém zastupitelstvu předložilo konkrétní návrh řešení, který umožní budovu, která je stále ve vlastnictví města, a ve které Nemocnice Šumperk poskytuje zdravotní péči, zrekonstruovat do stavu, který odpovídá současným standardům a potřebám,“ stojí ve společném prohlášení města a nemocnice ke stavu pavilonu.

Pavilon C patří městu Šumperk, nemocnice je zde v nájmu. Vedení nemocnice problémy objektu s městem řeší od loňského podzimu. Na svém posledním zasedání schválili zastupitelé koncepci prodeje tohoto pavilonu, trafostanice a několika pozemků Nemocnici Šumperk.

Objekt patří v areálu nemocnice k těm novějším, dokončen byl v listopadu 1993. Po třiceti letech je však na hraně životnosti a vyžaduje kompletní rekonstrukci v řádu několika set milionů korun. V opačném případě by hrozilo jeho uzavření.

Pavilon C je srdcem šumperské nemocnice. Je centrem urgentní medicíny, intenzivní péče, centrálních operačních sálů a zobrazovacích metod. Pro chod nemocnice je zcela klíčový. Nachází se zde například centrální a urgentní příjem a chirurgická ambulance, v patře pak šestice centrálních operačních sálů.

Rozvody, vzduchotechnika, výtahy…

Na hranici životnosti či bezpečnostně technických kontrol je řada jednotek rozvodů medicinálních plynů či vzduchotechnika. „Technické kontroly prochází s podmínkami, ty je třeba řešit a pokud nejsou odstraňovány v pravidelném taktu, který je zpravidla jeden rok, už nám neumožňují další provoz,“ řekl letos v lednu zástupce nemocnice zastupitelům při prezentaci stavu pavilonu C.

V původním stavu je vzduchotechnika z roku 1991. „Stroje jsou obtížně servisovatelné, na řadu z nich se nedají sehnat náhradní díly, komplikovaná je výměna vzduchotechnických filtrů,“ uvedl zástupce nemocnice.

Z 90. let pochází náhradní bateriové napájení, jen podmínečně letos prošly kontrolou rozvody medicinálních plynů. V zákrokových sálech v přízemí jsou původní světla, nevyhovující je současné řešení klimatizace. Soudobým standardům nevyhovuje centrální příjem, třicet let staré jsou výtahy, které nesplňují podmínky pro evakuaci. Celá budova je energeticky náročná, nevyhovuje systém topení, chlazení, chybí centrální regulace a odvlhčení.

Náklady? Až tři sta milionů

Nemocnice navrhla postup oprav, které rozdělila do tří etap podle jejich urgentnosti. Do první etapy zahrnula rekonstrukci pěti centrálních operačních sálů, jejich čistých vestaveb, vzduchotechniky, elektroinstalací, rozvodů medicinálních plynů a urgentního příjmu.

Celkové náklady na všechny etapy nemocnice na počátku letošního roku vyčíslila na 230 až 300 milionů korun.

Předseda představenstva nemocnice Martin Polach už v lednu požádal zastupitele, aby jednali rychle. „Seznamujeme vás s kritickým stavem části areálu nemocnice. Nemáme moc času řešit ho za rok, dva, tři. Chtěli bychom to vyřešit ideálně během kvartálu. Je třeba si říct, jestli se pavilon převede na nemocnici Šumperk se závazkem naší investice, nebo najdeme jiné řešení, na kterém se shodneme,“ řekl tehdy.

Nekonáte. Vždyť jednáme

Na posledním červnovém zastupitelstvu se problematika stala předmětem přestřelky mezi některými koaličními a opozičními představiteli. Opozice již před zasedáním uvedla, že město dostatečně nekoná a celá věc se za tři čtvrtě roku neposunula zásadně vpřed. Zastupitel Zdeněk Brož navrhl, aby bylo ohledně prodeje budov jasné řešení na stole do konce července.

Starosta Adámek naopak informoval o řadě jednání, která s vedením nemocnice měl. „Byla stanovena malá pracovní skupina, která vyjednává s vedením nemocnice o konkrétní ceně,“ řekl k aktuální fázi prodeje nemovitostí. „Na jednání zářijového zastupitelstva chceme dojít k dohodě o prodeji budovy C, trafostanice a vyjmenovaných pozemků,“ dodal.

V areálu nemocnice patřila městu řada budov. Téměř celý výnos z jejich nájmu město reinvestuje do jejich oprav, na zásadní rekonstrukce to však nestačí. Nemocnice budovy postupně odkupuje a významně do nich investuje. V budoucnu město hodlá všechny nemovitosti v areálu prodat a majetek zcelit pod jednoho vlastníka.