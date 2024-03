Vaše společnost spolu s partnery před několika týdny koupila areál známý jako Obchodní korzo v centru Šumperku. Proč?

Naše společnost se zabývá developmentem zajímavých nemovitostí na Šumpersku. Tato příležitost byla jedinečná, nemohli jsme si ji nechat ujít. Kolem tohoto místa vidíme obrovský potenciál z pohledu parkování, což bude do budoucna určující pro jakékoli nemovitostní projekty v centrech měst. Viděli jsme také potenciál pracovat s nájemci na vylepšení nájemních vztahů i potenciál celého areálu z pohledu pronajímatele. Podařilo se nám dojednat dobré finanční podmínky celé transakce, takže jsme se s našimi partnery domluvili, že areál koupíme.

Jaká byla kupní cena?

To číslo je veřejné. Je to zhruba sto milionů korun.

Komu areál patřil?

Koupili jsme společnost, která zdejší nemovitosti vlastní. Prodávajícími byly čtyři fyzické osoby vietnamského původu, kteří ji dlouhodobě vlastnili. Protože všichni byli mimošumperští a neměli kapacitu se tomu věnovat, rozhodli se společnost prodat.

Obchodní centrum je velké, původně zde sídlila textilka. Tvoří ho vyšší budova u ulice Dr. E. Beneše, poté bývalé výrobní haly, kde je dnes mimo jiné supermarket, a dvě parkoviště. Tato dispozice by měla zůstat?

Spodní parkoviště u Alberta určitě zůstane parkovištěm. Je to přidaná hodnota pro nájemce, uživatele areálu. V případě horního parkoviště máme více variant, o kterých přemýšlíme. První je ponechat tam parkovací kapacitu a ještě ji rozšířit, například formou parkovacího domu. Ale zvažujeme i zastavění toho místa, v úvahu přichází prostor pro služby, potenciálně i k bydlení. Další variantou je rychlé občerstvení typu McDolnald’s nebo KFC. V tom případě by to znamenalo vybudování lehké stavby, která by umožňovala realizaci tohoto záměru.

O KFC se v Šumperku mluvilo. Od města chtěl tento řetězec před časem odkoupit budovu na Jesenické ulici 2, ale nakonec k tomu nedošlo. Říkáte, že jednáte s různými řetězci, KFC je mezi nimi?

Ano.

Kdy budete vědět, jestli bude mít nějaký řetězec o toto místo zájem?

To sám nevím. Diskuse není nijak pokročilá, transakci jsme dojednali teprve na začátku února.

Pod horním parkovištěm bývala diskotéka. O jejím obnovení se neuvažuje?

Určitě ne. Zaprvé je v havarijním stavu, navíc neumíme takové zařízení provozovat. A jsem skeptický vůči tomu, že by se nový provozovatel našel. Je to stavebně tak náročný prostor, že si bohužel nedovedu představit, že by tam takový provoz ekonomicky fungoval.