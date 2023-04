Vysoké poplatky za odpad: v Šumperku vytřídili půlku popelnice

Více než polovinu odpadu, který Šumperané vyhodí do popelnic na směsný odpad, by mohli vytřídit. Zjistil to průzkum obsahu kontejnerů, který provedlo město se společností Recovera Technický servis.

Přetřídění odpadu ze směsných kontejnerů v Šumperku. | Foto: Město Šumperk, se souhlasem