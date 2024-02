Právě nálevny vidí jako hlavní problém řidič autobusu Miroslav Šesták. „Vietnamská prodejna na autobusáku, to už není občerstvení, ale vyloženě nálevna. Pak je bistro naproti zastávce MHD. Odtamtud to chodí posilněné. Na autobusáku jsou většinou školáci, maminky s kočárky a důchodci. A mezi nimi se válí na lavičkách tito. Strážníci s nimi vždycky něco pořeší, ale buď jsou tam dál, nebo se maximálně stáhnou a vrátí se zpátky. Myslel jsem, že s novým autobusákem tyhle podniky zmizí, ale k mému překvapení tam zůstaly v původní sestavě,“ popsal.

„Jeden Rom tu dřív napadl i ochranku. Byla jsem u výslechu na policii, protože jsem to viděla. Vzadu se kouřila tráva. Stěžovali jsme si a namontovali nám kamery. Není to úplně dobré, ale hodně se to zlepšilo. Chodí tu jeden agresivní chlap, ale hned ho lifrují ven. Když měšťáci něco vidí, tak přijdou,“ dodala.

Nádraží v Šumperku trápí vagabundové. Správa železnic slibuje nápravu

Správa železnic se v souvislosti s problémy na vlakovém nádraží během loňské zimy rozhodla do veřejných prostor vestibulu a chodby nainstalovat kamery. Díky vstřícnému přístupu šumperské městské policie je bylo možné připojit na dispečink strážníků. To v případě narušení pořádku ve vestibulu umožňuje jejich okamžitý zásah.

„Správa železnic si této výborné spolupráce s Městskou policií Šumperk velmi cení a můžeme potvrdit výrazné zlepšení bezpečnosti na šumperském nádraží,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Takto úzké propojení se strážníky je v rámci Olomouckého kraje ojedinělé. „Obdobný model se nám ale již osvědčil například v některých lokalitách na jižní Moravě,“ dodal Dušan Gavenda.

Ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář přiblížil, že uvnitř nádraží jsou umístěny tři kamery. Dvě zabírají z obou stran vestibul, třetí je namířena do chodby.

Lupič na nádraží v Šumperku sebral dívce mobil. Pak se sám udal

„Navíc máme na autobusovém nádraží kameru, která zabírá hlavní vchod vlakového nádraží, takže ho máme celé monitorované. Víme o každém kroku, teď tam problém není,“ konstatoval Martin Pelnář.

Kamerový systém snímá i prostor před denním centrem Armády spásy. Pod stromy si dříve lidé bez domova zřizovali provizorní bivaky.

„Podařilo se nám zde umístit kamerové systémy, tuto lokalitu jsme začali intenzivněji kontrolovat. Bezdomovce jsme seznámili s tím, že je tam kamerový systém, a víceméně se přesunuli na Luže (noclehárna a azylový dům pro lidi bez domova, pozn. red.). Co se týká autobusového nádraží, to je propletené kamerami, navíc denně chodíme na kontroly čekárny. Jeden bezdomovec je tam hodně urputný, nicméně i to se nám daří řešit. Nádraží se za mě výrazně zlepšilo, jako problém ho nevidím. Otázka je, jak to vnímají cestující,“ dodal Martin Pelnář.