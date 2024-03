Prodejna potravin v přízemí obchodního centra zůstala do dneška. Jídelna se změnila v asijské bistro. Pojízdné schody stojí, nemají koho vozit. Prodejní prostory v patře jsou totiž poloprázdné.

Když se 24. září 1975 na tehdejší třídě Rudé armády v Šumperku otevřel obchodní dům, byla to velká událost. Stavba na místě někdejšího nárožního domu a křižovatky s ulicí Revoluční rostla tři roky. Šumperští si mohli připadat trošku jako v Praze – zdejší obchoďák byl zprovozněn jen pár měsíců po otevření pražských nákupních center Kotva a Máj.

V polovině února zde byly otevřené jen dva obchody: kromě papírnictví, která zabírá většinu plochy, ještě jedna menší prodejna.

„Kolik tu chodí lidí, to vidíte sám,“ poznamenal její provozovatel. S médii zdejší situaci rozebírat nechtěl. „Budeme končit, už tu máme jen výprodej. Nemá to tady smysl,“ poznamenal.

Obchodní dům před nedávnem změnil majitele. Několik měsíců ho má ve vlastnictví obchodní družstvo Konzum, které sídlí v Ústí nad Orlicí. „S naším partnerským družstvem Jednota Zábřeh aktuálně pracujeme na dalším propojení našich aktivit a bavíme se i o budoucnosti obchodního domu. Rekonstrukci určitě máme v plánu, ale pravděpodobně bude rozdělena na dvě fáze,“ uvedl ředitel družstva Konzum Miloslav Hlavsa.

V první fázi by se rekonstrukce týkala supermarketu v přízemí. Později, v horizontu několika let, by měl vzniknout návrh celkové obnovy budovy. Tu chce vlastník komunikovat i s městem a veřejností.

„V každém případě bychom byli rádi, kdyby se v budoucnu z tohoto obchodního domu stalo rušné a atraktivní místo pro setkávání a nákupy všech obyvatel města,“ sdělil Miloslav Hlavsa.

Ústeckoorlický Konzum má s rekonstrukcí tohoto typu zkušenosti. Před devíti lety přebudoval velmi zchátralé socialistické nákupní středisko na sídlišti Štěpnice ve svém domovském městě na moderní nákupní galerii Nová Louže.

Podívejte se, jak vypadá nákupní galerie Nová Louže, jejímž investorem bylo obchodní družstvo Konzum:

Kromě moderní prodejny potravin spojené s kavárnou se zde nacházejí obchody různých značek, ale také veterinární a stomatologická ambulance, lékárna, prádelna nebo dětský zábavní koutek. Každý pátek se zde konají farmářské trhy.

„Něco podobného bychom rádi během několika let uskutečnili i v Šumperku,“ uzavřel Miloslav Hlavsa.