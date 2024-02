Pokud by byl útulek v Šumperku zřízen, psi by do něj putovali dvěma způsoby.

Jednak by to byla zatoulaná zvířata, která odchytne městská policie. Strážníci v Šumperku loni odchytili 26 psů. Z toho jen tři skončili v útulcích. Předloni jich ze Šumperku do útulků putovalo šest. Město má za tímto účelem smlouvy se zařízeními v Zábřehu a Slezských Pavlovicích na Krnovsku.



„Pro nás bohatě stačí dva útulky, se kterými máme smluvní vztahy. Osobně si myslím, že pokud by tu vznikl nový útulek, bylo by to plýtvání veřejnými prostředky. Není to jen o výstavbě, ale i o provozních nákladech. Nedokážu si představit, že kvůli třem psům se bude v Šumperku útulek zřizovat,“ řekl ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.

Pokud strážníci psa odchytí, v první fázi pátrají po čipu. Jestliže je pes čipovaný, z registru zjistí majitele.

Většinou je otázkou několika hodin, než si pro své zvíře přijde. Pokud čipovaný není, jeho fotku umístí strážníci na Facebook. Zpráva o zvířecím nalezenci mívá během pár hodin stovky sdílení a většinou se i v těchto případech podaří majitele dohledat.

Pokud se majitel nepřihlásí nebo nedohledá, zvíře po 24 hodinách putuje do útulku.

Druhým způsobem, jak by se útulek „plnil“, by bylo zvířaty odebranými majitelům například kvůli týrání. Počet takových psů ale na Šumpersku velmi kolísá.

„Podle úředníků odboru životního prostředí je situace každý rok jiná. Záleží, jestli se například podaří odhalit nějakou množírnu. Několik let nejsou odebráni prakticky žádní psi, pak třeba i pár desítek a zase je několik let klid,“ popsal místostarosta Šumperku Karel Hošek.

Zřízení útulku záleží na rozhodnutí města. Současná vládnoucí koalice se v programovém prohlášení shodla, že „zajistí podmínky pro vznik útulku pro opuštěné psy“. Na základě nízkého počtu bezprizorních psů však město od plánů na zřízení plnohodnotného útulku upustilo.

„Vybudování regulérního útulku by vyšlo na desítky milionů korun. Při stávající legislativě a zejména potřebnosti hledáme model pro vytvoření azylu pro psy. Jednáme s Armádou spásy, která má v areálu Luže pěknou zahradu. Během letoška bychom chtěli dohodnout provozní model, poté bychom naplánovali investici. Bude řádově nižší než v případě regulérního útulku," dodal místostarosta Hošek.

V současnosti putují psi odchyceni městskou policií do kotce v zateplené garáži, kde mají k dispozici vodu a krmivo. V nově vybudovaném azylu by mohli místo dnešního jednoho dne pobývat v kotcích i několik dnů. To by zvýšilo šance na nalezení majitele a počet psů odvezených do útulků by ještě klesl.