Do Parsu se vrací výroba nových vlaků. Jezdit budou v Olomouckém kraji

Do šumperského závodu Škoda Pars se vrátila novovýroba vlaků. Po letech, kdy jeho pracovníci kolejová vozidla zejména servisovali, zde v letošním roce započala výroba elektrických jednotek RegioPanter pro České dráhy. Během následujících dvou let bude vyrobeno a dodáno třináct vlaků do Olomouckého kraje.

Zahájení novovýroby vlakových souprav RegioPanter v Šumperku. | Foto: se souhlasem Škoda Group