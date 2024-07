V pondělí 24. června krátce po desáté hodině se na pobočce pošty v Temenici dveře netrhnou. Během krátké chvíle dovnitř vchází dva muži, mladík a dvě dívky.

„Sice sem často nechodím, ale jsem rád, že tu pošta je. Nemusím aspoň do města na hlavní poštu,“ řekl Jan Sedlář, který vyšel ze dveří s malým balíčkem v ruce.

Poštu v režimu Partner plus provozují Podniky města Šumperka. „Důležité je, že zájem veřejnosti neklesl. Lidé z Temenice jsou rádi, že mají poštu blízko, že je u ní možnost zaparkovat. Je to pohodlnější, než jet na hlavní poštu do centra,“ řekl předseda správní rady Podniků města Šumperka Petr Hasala.

Město však za provoz pošty doplácí. Celková suma ročně přesahuje milion korun.