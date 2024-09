„Vzhledem k bezprostřednímu ohrožení povodní je vysoce pravděpodobné, že dojde k evakuaci obyvatel v záplavové oblasti. V následujících hodinách se očekává příchod povodňové vlny s možností vylití Desné z koryta,“ varovala obyvatele šumperská radnice.

Voda z řeky Desné může zaplavit oblast České čtvrti a průmyslovou část města poblíž nádraží, povodeň se však může dostat až k okolí soudu, ulici 17. listopadu a na Hlavní třídu.

Evakuovat se musejí také lidé v Leštině. "Kdo se může dopravit do bezpečí sám, například k příbuzným, nechť tak učiní ihned. Kdo nemá kam jít, ale může se dopravit do Zábřehu ke Katolickému domu, učiňte tak. Kdo se nemá jak evakuovat, dostavte se co nejdřív se sbaleným zavazadlem k obecnímu úřadu, odkud vás budou odvážet autobusy. Mějte s sebou vždy zavazadlo s nezbytnými věcmi a spacák. Nezapomeňte zabezpečit své domy," vyzvala v sobotu po 21. hodině obec Leština.