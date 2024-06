V Jeseníku ji zahrají na dva klavíry špičkoví čeští klavíristé Ivo Kahánek a Miroslav Sekera. V Karlově Studánce předvedou části cyklu na dvě harfy Jana Boušková a Minja Stojanović a festival uzavře skladba inspirovaná Mou vlastí „Her Country“ skladatelky Nikol Bókové v podání Baborák Ensemble.

„Letos chceme uctít české hudební velikány a poukázat na obrovskou škálu české interpretační rozmanitosti,“ vysvětluje ředitel festivalu Roman Janků a dodává: „Právě proto zveme mimořádné interprety, kteří se zasazují o dobré jméno české hudby ve světě a mnohdy posouvají hranice hudebních směrů.“

V rámci doprovodného programu již tradičně festival připomíná významné osobnosti kraje. Letos chce výstavami, přednáškami a komentovanými prohlídkami upozornit na barokního malíře severní Moravy a Slezska Jana Kryštofa Handkeho, rodáka z Janovic u Rýmařova.

Jedinečný barokní malíř Moravy a Slezska

Handke se podílel na výzdobě mnoha církevních, ale i světských staveb na Moravě, v Čechách i v Polsku. Výročí 330 let od jeho narození a 250 let od úmrtí bylo impulsem k rozšíření koncertních míst do kaple v Lipkách u Rýmařova a do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. V obou stavbách se Handke významně podílel na výzdobě.

Přehledný seznam všech koncertů, termínů a míst konání najdete na www.klasterky.cz.